Девятичасовую беспилотную опасность отменили в Волгограде и области





Утром 1 апреля в Волгоградской области была отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку сообщений в 05:56 начало МЧС России.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Напомним, как ранее сообщала редакция, беспилотная опасность в Волгоградской области была объявлена в 21:12 31 марта, через несколько часов, 00:57 1 марта, Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом для гражданской авиации, а мониторинговые каналы сообщили о фиксации БПЛА на подлёте к Волгограду.

