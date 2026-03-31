Прием заявлений в 1 класс стартует 1 апреля в Волгограде и области





В Волгоградской области с 1 апреля начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Как сообщили в администрации региона, заявления будут принимать в 703 школах. В Волгограде первоклассниками в этом году станут около 10 тысяч детей.

Прием пройдет в два этапа:с 1 апреля по 30 июня — для детей с прикрепленной территории и льготников; с 6 июля по 5 сентября — на свободные места для остальных.

Подать заявление можно также через портал Госуслуг, по почте или лично в школе.



В соответствии с федеральным законодательством приоритетное право на зачисление ребенка в первый класс имеют несколько категорий граждан, включая погибших участников СВО, сотрудников правоохранительных органов и ряда других – полный перечень можно найти на сайте каждого образовательного учреждения. Кроме того, такое право есть у детей, чьи старшие братья и сестры уже посещают данное учебное заведение.



С 1 апреля 2025 года дети без гражданства РФ перед поступлением в первый класс должны пройти тест по русскому языку.





