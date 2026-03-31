



В Волгоградской области за 2025 год количество взяточников взлетело на треть. Силовики 1177 раз уличили должностных лиц в получении вознаграждений за «правильные» решения или бездействие, при этом годом ранее зафиксировано было лишь 886 таких случаев. 31 марта соответствующей статистикой на координационном совещании в региональной прокуратуре поделились представители СК России и других силовых ведомств.

При этом в целом количество коррупционных преступлений в регионе снизилось на 1,6%.

- По уголовным делам, завершенным расследованием, наложен арест на имущество на общую сумму свыше 176 млн рублей. В 2025 году судами области рассмотрено 17 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, связанных с хищением денежных средств, по которым причинен ущерб на общую сумму более 246,5 млн рублей, из которого добровольно возмещено свыше 106 млн рублей, - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, ощутимую разницу между фактическим ущербом и добровольно выплаченными суммами прокуратуре приходится отдельно взыскивать с фигурантов в судебном порядке. В общей сложности удовлетворены были 77 таких исков на сумму более 65 млн рублей.

