Под Волгоградом к 2030 году расчистят три участка русла реки Торгун





В Палласовском районе Волгоградской области власти расчистят три участка русла реки Торгун. Финальный этап подготовки к работам стартовал накануне с поиска подрядной организации.

Специалистам предстоит провести в порядок порядка 13 километров русла на самых заиленных участках: вблизи села Савинка протяжённостью 4,7 тыс. метров, в границах Палласовки — 5,2 тыс. метров и в районе села Старая Иванцовка — 3 тыс. метров.

Расчистка русла должна проходить с помощью земснаряда. Предполагается, что во время работ извлечено будет 194,6 тыс. кубометров грунта. Кроме того, также подлежат удалению заросли деревьев, камышей и прочей растительности вдоль водного объекта на площади 150 тыс. кв. метров.

Отметим, определить подрядчика специалисты рассчитывают в первой декаде апреля 2026 года. На производство работ организации отводится довольно продолжительный период времени — без малого пять лет. Сдать объекты специалистам придётся осенью 2030 года. На расчистку реки из бюджета выделено 97,5 млн рублей.

