Под Волгоградом к лету построят четыре новых ФАПа за 42 млн рублей





В Волгоградской области появятся четыре новых фельдшерско-акушерских пункта. Власти объявили о поиске поставщика, готового обустроить объекты на территории Калачёвского, Николаевского и Чернышковского районов.

Специалистам предстоит возвести ФАПы с использованием современной модульной технологии. Внутри должны разместиться сантехника, системы автономного водоснабжения, канализации, электроотопления, вентиляция с подогревом притока воздуха, светодиодное освещение.

В Калачёвском районе фельдшерские пункты оборудуют в посёлке Прудбой и хуторе Бузиновка. В Николаевском районе в селе Комсомолец, в Чернышковском в хуторе Большетерновой.

Отметим, ввести в строй объекты подрядчику необходимо к июлю 2026 года. На эти цели из бюджета выделено 42,3 млн руб. Исполнителя отберут уже на следующей неделе.

