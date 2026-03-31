



Волгоградские ученые провели эксперимент, подтвердив реальную опасность гаджетов. Впрочем, речь в этом случае не об их воздействии на нервную систему человека, а о бактериях, живущих на грязных экранах телефонов.

- Эксперимент, проведенный на кафедре микробиологии ВолгГМУ, показал, что на поверхности мобильного устройства могут благополучно сосуществовать потенциально патогенные микроорганизмы, самые опасные из которых золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Они способны привести к весьма печальным последствиям вплоть до развития сепсиса или тяжелой формы пневмонии, - рассказывают в университете.

Кочующие с грязных рук бактерии вполне комфортно проживут на экране, к которому современный человек прикасается едва ли не каждые пять минут, до нескольких суток. Особенно вольготно опасные «пришельцы» ощущают себя в щелях между корпусом телефона и его чехлом.

- Для профилактики волгоградцам следует несколько раз в день протирать телефоны спиртосодержащими салфетками или антисептиками, - заключают в ВолгГМУ. – Как бы просто и знакомо это ни звучало, но после еды или прикосновения к дверным ручкам, поручням в общественном транспорте или к собственной компьютерной клавиатуре, горожанам нужно обязательно мыть руки.

