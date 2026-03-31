



В Волгограде клубника, лежащая на полках что в канун Нового года, что в самом начале весны, уже давно перестала быть экзотикой. Однако многие из тех, кто соблазнился наливной ягодой в несезон, признавали – до истекающей соком клубники, созревающей в Волгограде в начале лета, иностранкам еще далеко. Сколько стоит привозной десерт к концу марта? И безопасно ли его есть? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у экспертов.

Сколько стоит?

Цены на ягоду, которая уже через несколько месяцев появится не только в магазинах, но и на дачных рынках, в начале весны готовы искусать кошелек покупателя. Так, в сети «ВкусВилл» за полкило турецкой клубники просят 750 рублей. А вот двести граммов ее «сестры» из Ставрополья оценивают в 597 рублей.





В сети магазинов «Перекресток» лотки с турецкой ягодой продают со скидкой. За упаковку весом 250 граммов волгоградцы заплатят 370 рублей. Килограмм отборной заморской «гостьи» выставляют под стекло за полторы тысячи рублей.

Действительно ли полезна в несезон?

Если о вкусах товара принято не спорить, то вот вопрос об их пользе для организма вызывает немало острых дискуссий.

- Покупать ли привозную клубнику или нет – решение каждого конкретного человека, - убеждена выращивающая ягоду фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Ведь мы точно так же берем в магазинах масло и сметану, в состав которых может входить пальмовое масло. Не думаю, что клубника принесет больше вреда, чем эти продукты. Хотя, конечно, по-настоящему спелую и сочную продукцию лучше искать на прилавках в начале лета.





Демонизировать ягоду как источник пестицидов, гербицидов и прочей химии не склонен и волгоградский профессор Михаил Стаценко.

- В наши дни клубника действительно перестала быть сезонным продуктом. Сейчас на витринах можно найти не только привозную, но и нашу, российскую ягоду – из Краснодара или из Дагестана, - рассказывает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ. – Все импортные товары проходят государственную регистрацию, в них оценивают количество нитратов и других веществ. Так что, если брать ее не с лотка, не с земли, то продукт вряд ли оставит после себя негативные впечатления. Тем более, что клубника является ценным пищевым продуктом, содержащим большое количество витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Кому стоит умерить свои аппетиты?

Золотым правилом как при дегустации клубники, так и при снятии пробы с любого другого продукта врач называет чувство меры.

- В первую очередь осторожность следует соблюдать волгоградцам с сахарным диабетом, аллергическими реакциями на продукт и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – язвенной болезнью, хроническим гастритом. Иногда бабушка из самых лучших побуждений несет килограмм клубники своему внуку. Но дети очень чувствительны к новым продуктам, и у ребенка может быть непереносимость к ягоде. Поэтому перед покупкой клубники детям нужно десять раз подумать, - настаивает профессор ВолгГМУ. – Людям без каких-либо заболеваний также не стоит есть ее килограммами. Взяли горсточку, тщательно помыли ее под струей проточной воды, дождались, пока стечет вся влага и только после этого сказали себе «Приятного аппетита»!

В прошлом году из-за небывало теплой весны дозревающую клубнику жители Волгоградской области замечали на ветках даже в начале декабря. Неожиданный зимний урожай дополнила и спелая малина.

Фото Андрея Поручаева