Главное

Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Актуально

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

Федеральные новости
 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
Федеральные новости
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
Спорт

Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое место

Спорт 28.03.2026 15:48
0
28.03.2026 15:48


В заключительном туре предварительного этапа женской Высшей лиги гандболистки «Динамо‑Синара‑3» (Волгоград) провели первый матч против «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва). На родной площадке ФОКа имени Левона Акапяна команда под руководством Любови Сидоричевой одержала уверенную победу со счётом 38:30.

С первых минут встречи волгоградки взяли игру под контроль, создав комфортный задел уже в первой половине матча – 19:15. Во втором тайме «Динамо‑Синара‑3» не сбавило оборотов и довело дело до крупной победы с разницей в 8 мячей. Сегодня состоится повторный матч, который на расстановку сил уже не повлияет.

Главный тренер «Динамо‑Синара‑3» Любовь Сидоричева оценила выступление своих подопечных:
– Я очень довольна выступлением своей команды. И речь даже не о результате, а о содержании и качестве игры. На протяжении всего чемпионата девочки показывали хороший гандбол и заслуженно победили в гладком чемпионате. Что будет в плей‑офф, предугадать сложно. У наставников команд появится возможность проводить ротацию состава с основой своих клубов. Так что там будет уже совсем другое дело».

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва) – 38:30 (19:15).
27 марта. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. 20 зрителей.
Судьи: Алла Андреева, Дарья Титарева (оба Волгоградская область).
«Динамо-Синара»: Сидоричева – Климова (1), Джавадова (5), Сметанина (8), Куценко (5), Каменская (1), Прокофьева (8) – Смирнова (2), Слободских (4), Кириченко (2), Еговцева, Прокудина, Лисунова, Дмитриева (2), Скрипник. Федотова.
«ЦСКА‑МССУОР‑2»: Заплатная – Михайлова (7), Лысенко, Ермакова (3), Валяшкина (3), Смирнова (4), Табачук (2) – Стаценко, Савинова (6), Слободянюк (2), Соловьёва, Лазарева, Кондрахина (2), Котиль (1).
Штрафное время: 4 – 4.
7-метровые/голы: 3/2 – 3/3.
Потери: 10 – 11.

Независимо от итогов второго матча, «Динамо‑Синара‑3» уже знает своего соперника по четвертьфиналу плей‑офф – это третий состав «Кубани», занимающий восьмое место в лиге. Серия матчей пройдёт в два этапа: первый матч состоится 17 апреля в Краснодаре. Ответная игра запланирована на 22 апреля в Волгограде.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.03.2026 15:48
Спорт 28.03.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 13:13
Спорт 28.03.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.03.2026 11:32
Спорт 28.03.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 13:52
Спорт 27.03.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 12:09
Спорт 27.03.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:53
Спорт 27.03.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.03.2026 07:02
Спорт 27.03.2026 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 15:18
Спорт 26.03.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 08:53
Спорт 26.03.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 07:43
Спорт 26.03.2026 07:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.03.2026 06:51
Спорт 26.03.2026 06:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 21:21
Спорт 25.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 13:12
Спорт 25.03.2026 13:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 07:41
Спорт 25.03.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.03.2026 06:41
Спорт 25.03.2026 06:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

