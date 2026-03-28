Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое место





В заключительном туре предварительного этапа женской Высшей лиги гандболистки «Динамо‑Синара‑3» (Волгоград) провели первый матч против «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва). На родной площадке ФОКа имени Левона Акапяна команда под руководством Любови Сидоричевой одержала уверенную победу со счётом 38:30.

С первых минут встречи волгоградки взяли игру под контроль, создав комфортный задел уже в первой половине матча – 19:15. Во втором тайме «Динамо‑Синара‑3» не сбавило оборотов и довело дело до крупной победы с разницей в 8 мячей. Сегодня состоится повторный матч, который на расстановку сил уже не повлияет.Главный тренер «Динамо‑Синара‑3» Любовь Сидоричева оценила выступление своих подопечных:– Я очень довольна выступлением своей команды. И речь даже не о результате, а о содержании и качестве игры. На протяжении всего чемпионата девочки показывали хороший гандбол и заслуженно победили в гладком чемпионате. Что будет в плей‑офф, предугадать сложно. У наставников команд появится возможность проводить ротацию состава с основой своих клубов. Так что там будет уже совсем другое дело».«Динамо-Синара» (Волгоград) – «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва) – 38:30 (19:15).27 марта. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. 20 зрителей.Судьи: Алла Андреева, Дарья Титарева (оба Волгоградская область).«Динамо-Синара»: Сидоричева – Климова (1), Джавадова (5), Сметанина (8), Куценко (5), Каменская (1), Прокофьева (8) – Смирнова (2), Слободских (4), Кириченко (2), Еговцева, Прокудина, Лисунова, Дмитриева (2), Скрипник. Федотова.«ЦСКА‑МССУОР‑2»: Заплатная – Михайлова (7), Лысенко, Ермакова (3), Валяшкина (3), Смирнова (4), Табачук (2) – Стаценко, Савинова (6), Слободянюк (2), Соловьёва, Лазарева, Кондрахина (2), Котиль (1).Штрафное время: 4 – 4.7-метровые/голы: 3/2 – 3/3.Потери: 10 – 11.Независимо от итогов второго матча, «Динамо‑Синара‑3» уже знает своего соперника по четвертьфиналу плей‑офф – это третий состав «Кубани», занимающий восьмое место в лиге. Серия матчей пройдёт в два этапа: первый матч состоится 17 апреля в Краснодаре. Ответная игра запланирована на 22 апреля в Волгограде.