Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое место

С первых минут встречи волгоградки взяли игру под контроль, создав комфортный задел уже в первой половине матча – 19:15. Во втором тайме «Динамо‑Синара‑3» не сбавило оборотов и довело дело до крупной победы с разницей в 8 мячей. Сегодня состоится повторный матч, который на расстановку сил уже не повлияет.
Главный тренер «Динамо‑Синара‑3» Любовь Сидоричева оценила выступление своих подопечных:
– Я очень довольна выступлением своей команды. И речь даже не о результате, а о содержании и качестве игры. На протяжении всего чемпионата девочки показывали хороший гандбол и заслуженно победили в гладком чемпионате. Что будет в плей‑офф, предугадать сложно. У наставников команд появится возможность проводить ротацию состава с основой своих клубов. Так что там будет уже совсем другое дело».
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «ЦСКА‑МССУОР‑2» (Москва) – 38:30 (19:15).
27 марта. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. 20 зрителей.
Судьи: Алла Андреева, Дарья Титарева (оба Волгоградская область).
«Динамо-Синара»: Сидоричева – Климова (1), Джавадова (5), Сметанина (8), Куценко (5), Каменская (1), Прокофьева (8) – Смирнова (2), Слободских (4), Кириченко (2), Еговцева, Прокудина, Лисунова, Дмитриева (2), Скрипник. Федотова.
«ЦСКА‑МССУОР‑2»: Заплатная – Михайлова (7), Лысенко, Ермакова (3), Валяшкина (3), Смирнова (4), Табачук (2) – Стаценко, Савинова (6), Слободянюк (2), Соловьёва, Лазарева, Кондрахина (2), Котиль (1).
Штрафное время: 4 – 4.
7-метровые/голы: 3/2 – 3/3.
Потери: 10 – 11.
Независимо от итогов второго матча, «Динамо‑Синара‑3» уже знает своего соперника по четвертьфиналу плей‑офф – это третий состав «Кубани», занимающий восьмое место в лиге. Серия матчей пройдёт в два этапа: первый матч состоится 17 апреля в Краснодаре. Ответная игра запланирована на 22 апреля в Волгограде.
Александр Веселовский