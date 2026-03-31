Минобороны: над регионами страны сбили 92 беспилотника ВСУ





За прошедшую ночь над регионами страны сбили 92 дрона ВСУ. Волгоградскую область новый налет беспилотников не коснулся.

По информации Минобороны, смертоносные летательные аппараты перехватили в небе над приграничными Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областями. Режим беспилотной опасности сегодня ночью действовал также в Ленинградской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областях. Украинские дроны уничтожили и на подлете к Москве.

Жителей Волгоградской области о возможной атаке БПЛА предупредили сегодня в 6:05. Несмотря на действующие ограничения, аэропорт «Сталинград» работает в штатном режиме.

Фото сгенерировано с помощью ИИ