



В Волгограде жители частного сектора продолжают копить долги. По данным «Концессии водоснабжения», суммарная задолженность этой категории потребителей уже превысила 40 млн рублей.

- У кого-то задолженность небольшая и может быть связана с временными финансовыми трудностями, а кто-то месяцами пользуется водой бесплатно. Отдельные здания даже превратили в магазины, чьи владельцы исправно получают прибыль, а вот тратиться на оплату счетов не готовы, - сообщили журналистам в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

При этом коммунальщики не готовы бесконечно в одностороннем порядке проявлять лояльность к должникам и спустя три месяца после просрочки платежей по счетам формально имеют право частично или даже полностью ограничить подачу воды таким потребителям.

Отметим, чтобы избежать проблем с водоснабжением, специалисты рекомендуют волгоградцам регулярно проверять задолженность по лицевым счетам и своевременно её оплачивать. Для собственников, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, ресурсоснабжающая организация готова в индивидуальном порядке рассмотреть возможность предоставления рассрочки.

