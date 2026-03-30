



В Средней Ахтубе Волгоградской области на днях простились с погибшим на СВО бывшим активистом регионального отделения ОНФ и бизнесменом Николаем Николаенко. Как рассказали друзья мужчины, его похоронили на местном кладбище со всеми воинскими почестями. Ему было 62 года.

Напомним, как ранее сообщало V102.RU, Николай Николаенко ушел на СВО в начале мая 2025 года. 22 мая он перестал выходить на связь. Как рассказывали его близкие, он успел поучаствовать в одном штурме. Когда пошел во второй штурм, пропал без вести после массированной атаки беспилотников и работы артиллерии противника.

С 7 июня он официально числился пропавшим без вести. Родные Николая Николаевича до последнего верили, что он жив. Дома его ждала жена с маленьким сыном. Однако чуда не произошло.

В начале этого года, когда российские войска смогли детально обследовать серую зону, стало известно об обнаружении останков мужчины. После проведения генетической экспертизы его гибель была подтверждена.

Николай Николаенко в прошлом – бизнесмен-строитель и активист регионального отделения ОНФ. Около десяти лет назад Николаенко построил в р.п. Средняя Ахтуба поселок из коттеджей для детей-сирот. Однако через некоторое время мужчину обвинили в хищении 2,2 миллиона рублей. Бизнесмену вменили нарушение требований проектной документации строительных и санитарных норм, из-за чего некоторые помещения пришли в негодность после затопления.

Более года назад суд приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также с него взыскали в пользу облкомстроя материальный ущерб в размере более 2,2 миллиона рублей.

Отбывал наказание Николаенко в одной из колоний Камышина, где работал на городском предприятии. Однако в прошлом году стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении него. Речь шла все о том же поселке для детей-сирот, только уже о новых домах, состояние которых, по версии следствия, стало аварийным по вине строителя.

Для Николая Николаевича новость о том, что его будут снова судить, стала шоком. Мужчина, который не считал себя виновным и по первому делу, заявил родным, что больше в СИЗО не пойдет. На суде он также утверждал, что затопление квартир произошло по вине их хозяев, которые не жили в домах, и не следили за коммуникациями. Еще на стадии нового следствия он заключил контракт с Минобороны.