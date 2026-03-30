В Волгоградской области объявлена погодная опасность из-за тумана





В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. Гидрометцентр выпустил для региона предупреждение из-за плохой видимости на дорогах.

Туман начнёт опускаться в 22:00 30 марта. По предварительным данным, молочной пеленой отдельные районы затянет вплоть до 31 марта. Проясниться должно лишь к 13:00.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 1 и 2 апреля в Волгоградской области также ожидаются дожди и первые в этом году грозы. При этом, несмотря на осадки, температура воздуха в дневные часы будет доходить до +14…19 °C. К четвергу ожидается усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

