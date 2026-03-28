Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минут

Спорт 28.03.2026 11:32
28.03.2026 11:32


В Киришах прошёл матч за 5–8‑е места Кубка России по водному поло среди женских команд. Волгоградская команда «Спартак‑Волгоград» встретилась со столичным «СКИФ‑Востоком» – и уступила с крупным счётом 7:17.

Игра получилась неоднозначной: каждая четверть принесла свои сюрпризы.

Первый период неожиданно сложился в пользу «Спартака» – 3:2. Волгоградские ватерполистки показали характер и сумели навязать борьбу фавориту.

Второй период прошёл с небольшим преимуществом «СКИФ‑Восток» – 4:2. Москвичкам удалось перехватить инициативу, но разрыв оставался минимальным.

Третий период стал переломным: скифянки резко усилил натиск и полностью доминировал на площадке – 6:0 в пользу москвичек. Волгоградские спортсменки не смогли найти ответ на агрессивную игру соперника.

Четвёртый период не принёс кардинальных изменений: столичная команда продолжила контролировать ход матча, доведя его до уверенной победы – 5:2 в пользу «СКИФ‑Восток».

«Спартак-Волгоград» – «СКИФ-Восток» (Москва) – 7:17 (3:2, 2:4, 0:6, 2:5).
27 марта. Кириши. Кубок России, 5-8 места, матч 2. Бассейн: ВС КИНЕФ.
Судьи: Филипп Голосун (Минск), Марк Орлов (Кириши).
«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (2), Федотова (1), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок, Сабурова (3) – Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова, Стерликова.
«СКИФ-Восток»: Воронина – Казанина (2), Савина, Иванова (2), Стахарная (2), Маркоч (6), Павлычева (2) – Степахина, Куличихина, Исаева, Урывская, Филиппова, Козлова (1), Гнипова (2).
Выигранные спринты: 0 – 4.
5-метровые/голы: 1/0 – 4/3.
Удаления: 8 – 2.

Матч Кубка России за 7‑е место между командами «Спартак‑Волгоград» и «Югра» (Ханты‑Мансийск) состоится 28 марта в 10:45 по местному времени. Место проведения – Центр водного спорта «КИНЕФ», г. Кириши, Ленинградская область.

Александр Веселовский


13:13
«Каустик» вырвал победу у «Скифа»Смотреть фотографии
12:48
Дорожный вопрос прервал выходные подчиненных Андрея БочароваСмотреть фотографии
12:01
В Урюпинске осудят ростовчанина за сгоревший на складах урожайСмотреть фотографии
11:32
Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минутСмотреть фотографии
10:51
В Михайловке в ДТП с китайским кроссовером пострадали двоеСмотреть фотографии
10:07
В реке под Волгоградом произошел массовый мор рыбыСмотреть фотографии
09:32
В Волжском ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец заплатил 260 тысяч за мифическую работу в ИталииСмотреть фотографии
08:20
Объем инвестиций в волгоградские предприятия вырос до 400 млрд рублейСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 28 мартаСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде с 1 апреля запускают дачные поездаСмотреть фотографии
07:03
9-часовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:37
Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреляСмотреть фотографии
06:26
В поселке Волгоградской области простятся с военным Евгением КосьяненкоСмотреть фотографии
06:05
Росавиация открыла небо над Волгоградом после часового запретаСмотреть фотографии
05:54
В Волгоградской области час действовал режим ракетной опасностиСмотреть фотографии
21:35
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 27 мартаСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградскую область в выходные придет тепло до +20ºСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде разыскивают голубоглазого 37-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:23
Волгоградцы устраивают аншлаги на концертах звезд 90-хСмотреть фотографии
19:41
Волгоградские приставы выдворили 172 иностранца из РоссииСмотреть фотографии
19:00
Волгоградцам предлагают помощь «второй руки». Что это и зачем нужно?Смотреть фотографии
18:17
Рекорд по турпотоку к 9 мая планируют побить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Проект будущего мемориала героям СВО представили на форуме «Образование-2026»Смотреть фотографии
17:16
Волгоградцы схлестнулись в споре из-за «дорогого» статуса объектов культнаследияСмотреть фотографии
17:07
Экосовет в Волгоградской области призвал усилить контроль за арендаторами водоемовСмотреть фотографии
16:42
Бешеный пёс посадил на карантин хутор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Волгоградские дачные автобусы и маршрутки начнут веерно запускать с 4 апреля: расписаниеСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде пять ведущих вузов заключили соглашение по кампусу «Волга»Смотреть фотографии
 