Физика поражения: период полураспада «Спартака» составил 8 минут





В Киришах прошёл матч за 5–8‑е места Кубка России по водному поло среди женских команд. Волгоградская команда «Спартак‑Волгоград» встретилась со столичным «СКИФ‑Востоком» – и уступила с крупным счётом 7:17.

Игра получилась неоднозначной: каждая четверть принесла свои сюрпризы.Первый период неожиданно сложился в пользу «Спартака» – 3:2. Волгоградские ватерполистки показали характер и сумели навязать борьбу фавориту.Второй период прошёл с небольшим преимуществом «СКИФ‑Восток» – 4:2. Москвичкам удалось перехватить инициативу, но разрыв оставался минимальным.Третий период стал переломным: скифянки резко усилил натиск и полностью доминировал на площадке – 6:0 в пользу москвичек. Волгоградские спортсменки не смогли найти ответ на агрессивную игру соперника.Четвёртый период не принёс кардинальных изменений: столичная команда продолжила контролировать ход матча, доведя его до уверенной победы – 5:2 в пользу «СКИФ‑Восток».«Спартак-Волгоград» – «СКИФ-Восток» (Москва) – 7:17 (3:2, 2:4, 0:6, 2:5).27 марта. Кириши. Кубок России, 5-8 места, матч 2. Бассейн: ВС КИНЕФ.Судьи: Филипп Голосун (Минск), Марк Орлов (Кириши).«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова (2), Федотова (1), Бронникова (1), Кириленко, Сидорок, Сабурова (3) – Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова, Стерликова.«СКИФ-Восток»: Воронина – Казанина (2), Савина, Иванова (2), Стахарная (2), Маркоч (6), Павлычева (2) – Степахина, Куличихина, Исаева, Урывская, Филиппова, Козлова (1), Гнипова (2).Выигранные спринты: 0 – 4.5-метровые/голы: 1/0 – 4/3.Удаления: 8 – 2.Матч Кубка России за 7‑е место между командами «Спартак‑Волгоград» и «Югра» (Ханты‑Мансийск) состоится 28 марта в 10:45 по местному времени. Место проведения – Центр водного спорта «КИНЕФ», г. Кириши, Ленинградская область.