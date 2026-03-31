Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области





Сегодня утром в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности.

Сообщения о возможной атаке дронов ВСУ стали приходить на телефоны волгоградцев в 6:05. Горожан просят не подходить к окнам, быть осторожными на открытых участках улиц, а также сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы оповещения.

Вместе с тем жителям Волгоградской области напоминают об ответственности за размещением фотографий и видео с летящими беспилотниками, а также работающей системой ПВО.

Как не поддаться сковывающей тревоге и быстро прийти в чувство после тревожащих смс, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева