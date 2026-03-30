



В Волгоградской области региональный комитет природных ресурсов объявил о проведении аукционов на передачу в аренду трёх «сахарных» участков заповедной земли на территории Волго-Ахтубинской поймы. В числе лотов затесались живописные лесные наделы и даже набережная Краснослободска.

Чиновники предлагают прицениться к трём территориям. Начальную стоимость договора 49-летней аренды набережной Краснослободска площадью 3,3 тыс. кв. метров в облкомприроды оценили в 28,1 тыс. рублей. При этом, каким образом граждане смогут после передачи земли реализовать здесь право на беспрепятственный доступ к Волге, не уточняется.

Ещё два участка находятся вблизи посёлка Вторая Пятилетка. На северной окраине населённого пункта реализовать планируется территорию вблизи перекрёстка переулка Новосёлов с подъездной дорогой к турбазе «Олимпия» площадью 18 тыс. кв. метров. Цена вопроса – 230 тыс. рублей.

На южной окраине в долгосрочную аренду передадут землю в нескольких десятках метрах от жилого дома №14б на ул. Кленовая. Площадь надела – 11,4 тыс. кв. метров. Торги власти рассчитывают начать со стоимости в 97,5 тыс. рублей.

Отметим, согласно публичной кадастровой карте, все участки за исключением набережной имеют разрешённый вид использования «осуществление рекреационной деятельности». В карточке территории на берегу Волги указано, что здесь разрешено вести деятельность «в соответствии с лесохозяйственным регламентом Среднеахтубинского лесничества». Торги состоятся в открытом режиме 6 мая 2026 года.

Фото Андрея Поручаева