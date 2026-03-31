Новые магнитные бури накроют метеозависимых волгоградцев





Магнитные бури обрушатся на плечи метеозависимых волгоградцев в середине недели. По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения нарушат покой остро реагирующих на них горожан сегодня и завтра.

Во вторник магнитная буря ожидается в Волгоградской области ближе к вечеру. С головной болью горожане могут проснуться и завтра утром. Геомагнитные «шатания» будут ощущаться вплоть до обеда.

Очередные бури специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН связывают с выбросом плазмы, которая, по предварительному сценарию, заденет Землю завтра, 1 апреля.

