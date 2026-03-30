Волгоградцев предупредили о возможных ограничениях оплаты App Store





Волгоградцы, владеющие устройствами Apple, могут уже в ближайшее время лишиться возможности оплачивать приложения и платные подписки с помощью мобильных счетов. По данным «РИА Новости», правительство планирует запретить операторам связи проводить соответствующие транзакции.

По информации журналистов, на прошлой неделе Минцифры провело совещание с представителями «Большой четверки», на котором поднимался соответствующий вопрос.

Отметим, поводом для столь жёстких мер послужило нежелание американской корпорации исполнять российское законодательство. С 2022 года Apple убрало из своего магазина приложения крупнейших в России IT-гигантов. Также компания игнорирует предписания ФАС, требования к предустановке на устройства отечественного ПО и блокировке VPN-сервисов. Ограничением финансового потока власти рассчитывают улучшить сговорчивость организации.

