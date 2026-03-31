Путин присвоил почетное звание главврачу из Волгограда Анне Паниной

Президент России Владимир Путин Указом от 30 марта присвоил звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» главному врачу ГУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» Анне Паниной.
Как отмечается в документе, почетного звания волгоградский медик удостоена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, этим же указом Владимир Путин удостоил звания «Герой труда Российской Федерации» генерального директора СП «Донское» Александра Колесниченко. Волгоградского агрария с заслуженной наградой поздравил губернатор региона Андрей Бочаров.
