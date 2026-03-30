Приставы опечатали взрывоопасную газовую заправку в Волгограде

В Волгограде приостановлена деятельность опасного производственного объекта. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, выполняя решение суда, приставы опечатали элементы, обеспечивающие работу заправочной колонки. Собственник объекта также предупрежден об административной ответственности в случае нарушения требований его эксплуатации.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о приостановке работыгазовой заправки на 90 дней по решению Красноармейского районного суда.

Плановая выездная проверка Ростехнадзора на предприятии ООО «Юта-Автогаз» выявила многочисленные нарушения при эксплуатации объекта на участке наполнения автоцистерн и топливных баллонов. В частности, были зафиксированы отсутствие экспертизы промышленной безопасности газовой колонки и газопровода; неправильно подобранное оборудование; поврежденное изоляционное покрытие газопроводов; отсутствие аттестации и дополнительного профобразования у мастеров, допущенных к работе. Итогом проверки стало составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.