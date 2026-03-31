Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
 Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении
Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом – всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно...
В Волгограде начинается сезон аллергии: как выявить поллиноз, и реально ли его победить

Общество 31.03.2026 09:34
В Волгограде начинается сезон, которого каждый аллергик ждет с содроганием сердца. В ближайшее время в городе и области появится пыльца деревьев, а следом - луговых и сорных трав. Как не пропустить важные симптомы поллиноза, стоит ли сейчас сдавать аллергопробы и реально ли навсегда избавиться от мешающих жизни симптомов, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у аллерголога – иммунолога Элеоноры Белан.

Когда начинается?

Препараты от аллергии появляются на полках горожан уже в начале апреля. После того, как в Волгограде перестают «пылить» деревья – самым значимым аллергеном врачи называют березу- , в бой против иммунной системы вступают луговые, а после них – сорные травы. Жителей, которые «не дружат» с распространенными в регионе полынью, амброзией и лебедой, симптомы поллиноза могут преследовать с конца июля до первого сильного похолодания с дождем.


- Пыление деревьев в Волгоградской области обычно продолжается с середины апреля до середины мая. Затем оно сменяется пылением луговых(злаковых) трав, а с конца июля и до поздней осени – сорных трав, - подтверждает заведующая кафедрой иммунологи и аллергологии ВолгГМУ.

Как распознать?

Волгоградцев, для которых диагноз аллерголога станет неприятным открытием, должны насторожить регулярно появляющиеся в один и тот же сезон симптомы простуды – правда, без температуры. К основным проявлениям поллиноза относят:

 

  • заложенность носа и насморк;
  • кашель;
  • слезотечение;
  • зуд;
  • одышка и свистящее дыхание;
  • реже – кожные проявления. Например, сыпь или отеки.

 


- Следует помнить, что пыльца растений может иметь перекрестные связи с продуктами растительного происхождения (например, аллергию на пыльцу березы может сопровождать непереносимость яблок и персиков, на пыльцу полыни – бахчевых культур), - отмечает Элеонора Белан.

Как выявить официально?

Всем, кто успел отследить неприятные тенденции еще в прошлом сезоне, посоветуют сдать кожные пробы. Они проводятся в сезон, когда большинство аллергиков вздыхают с облегчением – глубокой осенью или зимой. Однако есть у этого метода и несколько весомых минусов. Современная медицина обладает ограниченны числом аллергенов и предлагает процедуру детям старше трех лет.

Вычислить «неприятеля» по анализу крови можно в любое время года. И, что немаловажно, в любом возрасте. Однако в случае с этими исследованиями аллергологи предупреждают о возможном проявлении скрытой сенсибилизации, то есть «знакомством» иммунной системы пациента с аллергеном и выработке специфических антител в отсутствии видимых симптомов.

Как лечить?

В первую очередь всем пациентам с аллергией необходимо знать о схеме своего лечения, подчеркивает аллерголог Элеонора Белан. Схему, при которой муж податливо принимает «какие-то» таблетки по строгому настоянию супруги, врачи советуют отбросить в сторону.

Некоторым пациентам для борьбы с симптомами подойдет аллерген-специфическая иммуннотерапия. Лечение, занимающее не меньше трех лет, дает неплохие результаты. Не бросаясь громкими фразами о полном выздоровлении, врачи все-таки заявляют о возможности выхода в длительную ремиссию.


- Лечение обязательно должен назначить врач. Оно, по возможности, должно включать элиминационные мероприятия (исключение контакта с виновным и родственными аллергенами), фармакотерапию, в некоторых случаях – аллерген-специфическую иммунотерапию. Очень важно обсудить с врачом тактику при ухудшении состояния, навыки самопомощи, модификацию образа жизни. Элиминационные мероприятия при поллинозе могут включать выезд в другую местность на время пыления значимых растений, отказ от фитопрепаратов и фитокосметики, гипоаллергенную диету с исключением растительных продуктов, имеющих перекрестные связи с соответствующей пыльцой.

Для спасения от проявлений сезонной аллергии волгоградцам можно вооружиться антигистаминными препаратами второго типа. Однако врач напоминает, что их прием не устраняет проблему, а лишь на время приглушает симптомы.


- Фармакотерапию в каждом конкретном случае назначает только врач, поскольку неспециалист не может учесть всех особенностей клинической картины и возможных противопоказаний к тем или иным препаратам, в частности, некоторые из них противопоказаны при вождении автомобиля. Для некоторого облегчения симптомов до приема врача горожанам можно приять неседативный антигистаминный препарат (цетиризин, левоцетиризин, фексофенадин, эбастин или любой другой препарат второго поколения), - заключает врач.

Фото из архива V102.ru и сгенерировано с помощью ИИ

