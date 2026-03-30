В Камышине с 1 апреля официально завершится отопительный сезон





В населённых пунктах Волгоградской области близится к завершению отопительный сезон. На фоне резкого потепления первыми о прекращении подачи тепла потребителям сообщили власти Камышина. По данным муниципалитета, батареи станут холодными у местных жителей уже с 1 апреля.

Отметим, одновременно в городской администрации сообщили, что коммунальные службы приступают к обследованию теплотрасс и котельных. Специалистам предстоит подготовить оборудование к зимнему сезону 2026-2027 годов.

