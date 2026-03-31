Апрель в Волгоградской области начнется с дождей и гроз





Апрель в Волгоградской области начнется с первых весенних гроз, дождей и сильных порывов ветра. Несмотря на непогоду, температура воздуха в регионе останется на непривычных для этого времени отметках.

По прогнозам синоптиков, осадки нагрянут в Волгоградскую область уже завтра. Пока в небе будут греметь грозы, столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла.

Кратковременные дожди с грозами принесут региону весеннюю свежесть и в четверг, 2 апреля. Вместе с ними по Волгоградской области пронесутся сильные порывы ветра со скоростью до 20 м/с.

- Ночью температура воздуха в Волгограде составит 6-11 градусов, в области – 7-9 градусов тепла, - комментируют в волгоградском ЦГМС. – А вот днем в регионе потеплеет от +17 до +19.

