



Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу сироты из Волгоградской области, который уже не первый год бьется за переезд из квартиры в разрушающемся доме.

Свое первое и долгожданное жилье потерявший родителей волгоградец получил в 2016 году. В Средней Ахтубе ему выделили помещение в двухквартирном доме, сданном в эксплуатацию годом ранее.

Однако радость от новоселья длилась недолго. В скором времени молодой человек заметил очевидные дефекты предоставленного ему жилья. В стенах, перекрытиях и даже в фундаменте появились сквозные трещины, а из-за частичного отхождения отмостки постройка стала проседать. С тех пор в жизни волгоградца началась безрадостная череда запросов и жалоб. Добиться признания дома непригодным для жилья мужчина смог только в прошлом году.

- Несмотря на то, что строение действительно признали непригодным для жилья, вопрос по расселению никак не решается, а обращения в различные инстанции не приносят должного результата. В Следственном комитете России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько лет назад в Средней Ахтубе разгорелся скандал со строительством жилья для детей-сирот. Директора коммерческой фирмы обвинили в том, что две построенные им квартиры заметно отличаются от проекта, а также не соответствуют строительным нормам и правилам. Судебно-техническая экспертиза подтвердила, что использовать по назначению жилые помещения невозможно.

Фото СК России