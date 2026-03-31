



В Волгоградской области отменили действовавший без малого три часа режим беспилотной опасности.

О снятии всех ограничений горожанам, начавшим утро с тревожных сообщений о возможном налете БПЛА, сообщили в 8:45. Несмотря на действовавший в регионе режим опасности, волгоградский аэропорт начал новый день в привычном формате. Из-за временного закрытия неба над Ленинградской областью в авиагавани отменили лишь один дневной рейс до Санкт-Петербурга.

За ночь войска ПВО уничтожили в небе над регионами страны 92 БПЛА самолетного типа. Волгоградскую область очередной налет украинских дронов обошел стороной.

