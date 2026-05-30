



5 июня на «Волгоград Арене» в товарищеском матче встретятся сборные России и Буркина-Фасо. После чемпионата мира национальная сборная нашей страны регулярно играет в Волгограде. Здесь за последнее время гостили команды Сирии, Кубы, Ирана. Но, в принципе, случаи, когда на главном стадионе города Волгограда игрался международный матч без участия местной команды, бывали и раньше. Расскажем о двух играх, которые состоялись в 1968 году на Центральном стадионе.

14 июля на нашем стадионе молодежная сборная РСФСР принимала команду из столицы Бразилии – «Португеза». Российскую команду составили игроки команд (по нынешним временам) Высшей и Первой лиг. Кудасов (Ромашкин, 87), Щёголев, А. Ерёмин, Таничев, Беляков, Фокин, Патрикеев, Папелишвили, Тихонов, Вл. Иванов, Вал. Спиридонов. На замену выходили Толстов и Б. Журавлёв. Игроков волгоградского «Трактора», выступавшего тогда во Второй группе Класса «А» (Первая лига), тренеры сборной не приглашали. Тем не менее 30 тысяч зрителей на трибунах стадиона собралось, и все болельщики получили от игры удовольствие.





Техничные южноамериканцы, мягкие и пластичные, не раз показывали мастерство. «Бразильцы, демонстрируя высокую технику, чаще и чаще владеют мячом, в спокойной , неторопливой манере широким фронтом переходят на нашу половину поля. Зрелищно это и красиво», – писала об игре «Волгоградская правда». Состав «Португезы» был такой: Отавио, Жоржи Феликс, Зека, Шикиньо, Жерри, Бето, Валмир, Антониньо, Лазиньо, Марио Бревес, Зекарлос.

В середине тайма россияне выровняли игру. Однако гола зрителям пришлось ждать еще долго. Только на 76-й минуте трибуны взорвались радостным криком. Владимир Беляков из московского «Динамо» точно пробил по «бразильским» воротам. На 86-й минуте Евгений Толстов из грозненского «Терека» забил второй гол россиян. А еще через минуту защитник гостей Жоржи Феликс, с 11-метрового один мяч отыграл и установил окончательный счет игры – 2:1 в пользу сборной РСФСР.

Через два месяца в городе-герое состоялся еще один международный матч. В качестве хозяина поля выступал московский «Спартак», а в роли гостей значилась национальная сборная Ирака.

И вновь на трибунах 30 000 болельщиков. Однако еще до начала игры они испытали разочарование. Выяснилось, что основной состав красно-белых остался дома готовиться к игре чемпионата страны, а в Волгоград приехал молодежный состав с парой игроков «основы». Лишь Джамал Силагадзе и Евгений Михайлин были отчасти знакомы волгоградской публике. Тренеры посчитали, что два «товарняка» подряд не пойдут команде на пользу – тремя днями раньше спартаковцы провели дружеский матч в Ейске. И, имея в составе Маслаченко, Папаева, Хусаинова, Исаева и Симоняна, с «большим трудом» победили местную команду – 3:2.





Ну а сборная Ирака вовсе не была национальной командой. Страну представляла её сборная вооруженных сил. Сразу становится ясен уровень гостей.

Молодые спартаковцы, даже в невысоком темпе, гоняли «военных» и забили четыре «сухих» мяча. Хотя могли забить и десяток, если бы ставили такую задачу. Дважды отличился Игорь Вьюгин, и по одному голу записали на свой счет Игорь Григорьев и Силагадзе. Тренер гостей А. Хасан был расстроен результатом и заявил после игры, что команда из-за перелетов была уставшей и сыграла ниже своих возможностей. И даже в таком состоянии обязана была забивать дважды. Счет 2:4 соответствовал бы игре больше.

Конечно, можно вспомнить еще целый ряд игр, прошедших в разные годы в Волгограде. Приезжали команды Японии, Мексики, Польши, Болгарии и других стран. Как-нибудь, при случае, расскажем и о них.

Сергей Хохлов

Фото: В. Коновалов/ РИА Новости,