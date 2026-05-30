Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средств
Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.  Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные....
Федеральные новости
 Ростовская область отгородилась от ДНР и ЛНР
Заксобрание Ростовской области приняло законы, закрепляющие соглашения о прохождении границы с ДНР и ЛНР. Как передает Привет-Ростов, документы регулируют вопросы приграничных территорий. Соглашениями официально...
Спорт

Международные матчи в Волгограде без волгоградцев: вспоминаем игры 1968-го

Спорт 30.05.2026 12:51
0
30.05.2026 12:51


5 июня на «Волгоград Арене» в товарищеском матче встретятся сборные России и Буркина-Фасо. После чемпионата мира национальная сборная нашей страны регулярно играет в Волгограде. Здесь за последнее время гостили команды Сирии, Кубы, Ирана. Но, в принципе, случаи, когда на главном стадионе города Волгограда игрался международный матч без участия местной команды, бывали и раньше. Расскажем о двух играх, которые состоялись в 1968 году на Центральном стадионе.

14 июля на нашем стадионе молодежная сборная РСФСР принимала команду из столицы Бразилии – «Португеза». Российскую команду составили игроки команд (по нынешним временам) Высшей и Первой лиг. Кудасов (Ромашкин, 87), Щёголев, А. Ерёмин, Таничев, Беляков, Фокин, Патрикеев, Папелишвили, Тихонов, Вл. Иванов, Вал. Спиридонов. На замену выходили Толстов и Б. Журавлёв. Игроков волгоградского «Трактора», выступавшего тогда во Второй группе Класса «А» (Первая лига), тренеры сборной не приглашали. Тем не менее 30 тысяч зрителей на трибунах стадиона собралось, и все болельщики получили от игры удовольствие. 


Техничные южноамериканцы, мягкие и пластичные, не раз показывали мастерство. «Бразильцы, демонстрируя высокую технику, чаще и чаще владеют мячом, в спокойной , неторопливой манере широким фронтом переходят на нашу половину поля. Зрелищно это и красиво», – писала об игре «Волгоградская правда». Состав «Португезы» был такой: Отавио, Жоржи Феликс, Зека, Шикиньо, Жерри, Бето, Валмир, Антониньо, Лазиньо, Марио Бревес, Зекарлос.

В середине тайма россияне выровняли игру. Однако гола зрителям пришлось ждать еще долго. Только на 76-й минуте трибуны взорвались радостным криком. Владимир Беляков из московского «Динамо» точно пробил по «бразильским» воротам. На 86-й минуте Евгений Толстов из грозненского «Терека» забил второй гол россиян. А еще через минуту защитник гостей Жоржи Феликс, с 11-метрового один мяч отыграл и установил окончательный счет игры – 2:1 в пользу сборной РСФСР.

Через два месяца в городе-герое состоялся еще один международный матч. В качестве хозяина поля выступал московский «Спартак», а в роли гостей значилась национальная сборная Ирака. 

И вновь на трибунах 30 000 болельщиков. Однако еще до начала игры они испытали разочарование. Выяснилось, что основной состав красно-белых остался дома готовиться к игре чемпионата страны, а в Волгоград приехал молодежный состав с парой игроков «основы». Лишь Джамал Силагадзе и Евгений Михайлин были отчасти знакомы волгоградской публике. Тренеры посчитали, что два «товарняка» подряд не пойдут команде на пользу – тремя днями раньше спартаковцы провели дружеский матч в Ейске. И, имея в составе Маслаченко, Папаева, Хусаинова, Исаева и Симоняна, с «большим трудом» победили местную команду – 3:2.


Ну а сборная Ирака вовсе не была национальной командой. Страну представляла её сборная вооруженных сил. Сразу становится ясен уровень гостей.

Молодые спартаковцы, даже в невысоком темпе, гоняли «военных» и забили четыре «сухих» мяча. Хотя могли забить и десяток, если бы ставили такую задачу. Дважды отличился Игорь Вьюгин, и по одному голу записали на свой счет Игорь Григорьев и Силагадзе. Тренер гостей А. Хасан был расстроен результатом и заявил после игры, что команда из-за перелетов была уставшей и сыграла ниже своих возможностей. И даже в таком состоянии обязана была забивать дважды. Счет 2:4 соответствовал бы игре больше.

Конечно, можно вспомнить еще целый ряд игр, прошедших в разные годы в Волгограде. Приезжали команды Японии, Мексики, Польши, Болгарии и других стран. Как-нибудь, при случае, расскажем и о них.

Сергей Хохлов

Фото: В. Коновалов/ РИА Новости,

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.05.2026 15:30
Спорт 30.05.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 12:51
Спорт 30.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 07:18
Спорт 28.05.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 21:33
Спорт 27.05.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 15:18
Спорт 27.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 17:07
Спорт 26.05.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 16:24
Спорт 26.05.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 15:08
Спорт 26.05.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 11:40
Спорт 26.05.2026 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Юные спортсмены Волгограда приняли участие в турнире по фехтованию «Юный динамовец»Смотреть фотографии
14:48
ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средствСмотреть фотографии
14:08
Бочаров: реконструкция площади Павших борцов и территории у вокзала завершится в 2026 годуСмотреть фотографии
13:21
Ростовская область отгородилась от ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
12:51
Международные матчи в Волгограде без волгоградцев: вспоминаем игры 1968-гоСмотреть фотографии
12:10
Бочаров проверил ход реконструкции последнего участка центральной набережнойСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»Смотреть фотографии
11:04
4 секунды до краха – «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е местоСмотреть фотографии
10:31
Волгоградцам досрочно перечислят часть пенсий в июнеСмотреть фотографии
09:46
Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Фетисов усомнился в искренности слов Исинбаевой о патриотизмеСмотреть фотографии
09:11
В Вогоградской области 30 мая отбили ночную атаку БПЛАСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области введена авиационная опасностьСмотреть фотографии
08:28
Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в судСмотреть фотографии
07:57
Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничныхСмотреть фотографии
07:12
6-часовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Росстат: в Волгоградской области погасили 20% долгов по зарплатеСмотреть фотографии
21:52
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не бралаСмотреть фотографии
21:08
Кологривый показал видео со съемок фильма «Хой» в мортуарии ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛАСмотреть фотографии
19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
18:51
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейкиСмотреть фотографии
18:22
«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцевСмотреть фотографии
17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
16:11
Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до судаСмотреть фотографии
15:55
Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удараСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области отменена дневная ракетная опасностьСмотреть фотографии
 