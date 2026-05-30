



В спорткомплексе «Динамо» состоялся открытый турнир по фехтованию «Юный динамовец». Соревнования были приурочены к 81‑летию Великой Победы и собрали 45 юных волгоградских фехтовальщиков.

В турнире состязались спортсмены двух возрастных категорий: мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 15 лет. Юные спортсмены показали хорошую подготовку, упорство и желание бороться до конца. Каждая схватка держала в напряжении и участников, и зрителей: на дорожке было немало ярких атак, удачных защит и неожиданных поворотов.

Итоги соревнований:





Мальчики (до 12 лет):





1‑е место — Джумашкалиев Руслан;





2‑е место — Барышников Роман;





3‑е место — Булин Мирон и Ермощенко Дмитрий.





Девочки (до 12 лет):





1‑е место — Карпенко Галина;





2‑е место — Анисимова Ева;





3‑е место — Журавлёва Ника и Муратова Анна.





Юноши (до 15 лет):





1‑е место — Королев Евгений;





2‑е место — Дяговцев Тимофей;





3‑е место — Маркович Тимофей и Булин Мирон.





Девушки (до 15 лет):





1‑е место — Комарова Арина;





2‑е место — Логинова Ксения;





3‑е место — Косицына София и Быкова Мария.





Организаторы отметили достойный уровень проведения турнира и поблагодарили тренеров за подготовку спортсменов. По их словам, такие соревнования помогают юным фехтовальщикам набираться опыта, оттачивать навыки и ставить новые цели.

Александр Веселовский

Фото: Алексей Костяков / V102.RU