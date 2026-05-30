Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средств
Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.  Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные....
Федеральные новости
 Ростовская область прочертила границу с ДНР и ЛНР
Заксобрание Ростовской области приняло законы, закрепляющие соглашения о прохождении границы с ДНР и ЛНР. Как передает Привет-Ростов, документы регулируют вопросы приграничных территорий. Соглашениями официально...
Спорт

Юные спортсмены Волгограда приняли участие в турнире по фехтованию «Юный динамовец»

Спорт 30.05.2026 15:30
0
30.05.2026 15:30


В спорткомплексе «Динамо» состоялся открытый турнир по фехтованию «Юный динамовец». Соревнования были приурочены к 81‑летию Великой Победы и собрали 45 юных волгоградских фехтовальщиков.

В турнире состязались спортсмены двух возрастных категорий: мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 15 лет. Юные спортсмены показали хорошую подготовку, упорство и желание бороться до конца. Каждая схватка держала в напряжении и участников, и зрителей: на дорожке было немало ярких атак, удачных защит и неожиданных поворотов.

Итоги соревнований:


Мальчики (до 12 лет):

1‑е место — Джумашкалиев Руслан;

2‑е место — Барышников Роман;

3‑е место — Булин Мирон и Ермощенко Дмитрий.

Девочки (до 12 лет):

1‑е место — Карпенко Галина;

2‑е место — Анисимова Ева;

3‑е место — Журавлёва Ника и Муратова Анна.

Юноши (до 15 лет):

1‑е место — Королев Евгений;

2‑е место — Дяговцев Тимофей;

3‑е место — Маркович Тимофей и Булин Мирон.

Девушки (до 15 лет):

1‑е место — Комарова Арина;

2‑е место — Логинова Ксения;

3‑е место — Косицына София и Быкова Мария.

Организаторы отметили достойный уровень проведения турнира и поблагодарили тренеров за подготовку спортсменов. По их словам, такие соревнования помогают юным фехтовальщикам набираться опыта, оттачивать навыки и ставить новые цели.

Александр Веселовский

Фото: Алексей Костяков / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.05.2026 15:30
Спорт 30.05.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 12:51
Спорт 30.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 07:18
Спорт 28.05.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 21:33
Спорт 27.05.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 15:18
Спорт 27.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 17:07
Спорт 26.05.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 16:24
Спорт 26.05.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 15:08
Спорт 26.05.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 11:40
Спорт 26.05.2026 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:50
700-летний дуб из Фролово претендует на звание «Дерево года»Смотреть фотографии
17:30
В Волгоградскую область придут дожди и сильный ветерСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде закрываются Магазины азиатской еды TopikoСмотреть фотографии
16:10
В МВД рассказали о схеме дистанционных мошенниковСмотреть фотографии
15:30
Юные спортсмены Волгограда приняли участие в турнире по фехтованию «Юный динамовец»Смотреть фотографии
14:48
ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средствСмотреть фотографии
14:08
Бочаров: реконструкция площади Павших борцов и территории у вокзала завершится в 2026 годуСмотреть фотографии
13:21
Ростовская область прочертила границу с ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
12:51
Международные матчи в Волгограде без волгоградцев: вспоминаем игры 1968-гоСмотреть фотографии
12:10
Бочаров проверил ход реконструкции последнего участка центральной набережнойСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»Смотреть фотографии
11:04
4 секунды до краха – «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е местоСмотреть фотографии
10:31
Волгоградцам досрочно перечислят часть пенсий в июнеСмотреть фотографии
09:46
Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Фетисов усомнился в искренности слов Исинбаевой о патриотизмеСмотреть фотографии
09:11
В Вогоградской области 30 мая отбили ночную атаку БПЛАСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области введена авиационная опасностьСмотреть фотографии
08:28
Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в судСмотреть фотографии
07:57
Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничныхСмотреть фотографии
07:12
6-часовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Росстат: в Волгоградской области погасили 20% долгов по зарплатеСмотреть фотографии
21:52
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не бралаСмотреть фотографии
21:08
Кологривый показал видео со съемок фильма «Хой» в мортуарии ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛАСмотреть фотографии
19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
18:51
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейкиСмотреть фотографии
18:22
«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцевСмотреть фотографии
17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
 