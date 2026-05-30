Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничных
Минздрав предложил ограничить срок пятого больничного за полгода тремя днями и назначить такому пациенту врачебную комиссию. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.  - При установлении наличия...
Федеральные новости
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Спорт

4 секунды до краха – «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е место

Спорт 30.05.2026 11:04
0
30.05.2026 11:04


В Волгограде состоялся главный матч сезона для «Динамо‑Синара». На «Динамо‑Арене» волгоградские гандболистки в решающем поединке чемпионата России за пятое место встретились с краснодарской «Кубанью».

Краснодарские гандболистки в дополнительное время вырвали минимальную победу у «Динамо» и заняли пятое место в женской Суперлиге. Матч получился по‑настоящему огненным – с резкими сменами темпа, нервными концовками и настоящим спортивным драматизмом.


С первых минут хозяйки площадки взяли игру в свои руки. К 17‑й минуте «Динамо‑Синара» достигла максимального преимущества – 9:4. Волгоградки контролировали ход матча, уверенно вели в счёте и заставляли гостей постоянно догонять. Однако постепенно процент реализации бросков у волжанок начал снижаться. К перерыву на табло горели ещё вполне комфортные 14:11 в пользу бело‑голубых.


Второй тайм превратился в настоящие качели. «Кубань» упорно сокращала отставание, а «Динамо‑Синара» всякий раз отвечала серией точных атак. Но чем ближе была финальная сирена, тем сильнее нарастало напряжение. Краснодарские гандболистки методично подбирались к соперницам, и за четыре секунды до конца основного времени Диана Голуб точным броском сравняла счёт – 28:28. Игра перешла в овертайм.


Дополнительное время, состоящее из двух пятиминуток, стало настоящим испытанием на прочность. В первом отрезке «Динамо» вдруг потеряло меткость: моментов хватало, но мяч упорно не шёл в ворота. Мария Дувакина тащит, команда не забивает. В то же время «Кубань» сумела воспользоваться одним из своих шансов и вышла вперёд – 29:28.


В завершающей пятиминутке краснодарская команда увеличила преимущество до двух мячей. Но волгоградки не сдавались – команды обменивались молниеносными атаками, и напряжение достигло предела. У «Динамо» ещё оставался шанс: за несколько секунд до конца при счёте 32:31 в пользу гостей две гандболистки «Кубани» получили удаления. Численное преимущество, последняя атака… Карина Сисенова вышла на бросок – но мяч после касания вратаря не полностью пересёк линию ворот. Видеопросмотр подтвердил: гола нет.


Финальная сирена зафиксировала победу «Кубани» – 32:31.

Нельзя победить, если не забиваешь, даже если у тебя в рамке Мария Дувакина, которая творит чудеса.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Кубань» (Краснодар) – 31:32 (14:11).

29 мая. Волгоград. «Динамо Арена». 1400 зрителей. 
Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).
«Динамо-Синара»: Дувакина (1) – Загороднева (8), Сисенова (6), Кириллова (3), Дворцевая (6), Чуракова (1), Минченко (6) – Баскакова, Черненко, Кириченко, Алексеева, Гафонова, Фёдорова, Прокофьева, Климова, Лебедева.
«Кубань»: Пойлова – Савинова, Овчинникова (2), Гакаме (2), Герасимова, Жилинскайте (1), Казиханова (1) – Скнарь, Серадская (1), Голуб (7), Репина, Куцевалова (5), Игнатенко, Промысленко (1), Дорошенко (4), Коняева (8).
Количество удалений: 3 – 6.
7-метровые/голы: 6/5 – 8/7.
Потери: 11 – 17.


Таким образом, «Кубань» выиграла серию со счётом 2:1 и заняла 5‑е место в Суперлиге. «Динамо‑Синара» завершила сезон на 6‑й позиции. После матча главный тренер волгоградской команды Евгений Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил: 

– В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они оказывали нам на протяжении всего сезона. И сегодня был полный зал. Хорошая, классная атмосфера. А по игре – чуть-чуть не хватило. Я благодарен девочкам за самоотдачу.


Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 07:18
Спорт 28.05.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 21:33
Спорт 27.05.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 15:18
Спорт 27.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 17:07
Спорт 26.05.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 16:24
Спорт 26.05.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 15:08
Спорт 26.05.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 11:40
Спорт 26.05.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 21:12
Спорт 25.05.2026 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 13:52
Спорт 25.05.2026 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:10
Бочаров проверил ход реконструкции последнего участка центральной набережнойСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»Смотреть фотографии
11:04
4 секунды до краха – «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е местоСмотреть фотографии
10:31
Волгоградцам досрочно перечислят часть пенсий в июнеСмотреть фотографии
09:46
Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Фетисов усомнился в искренности слов Исинбаевой о патриотизмеСмотреть фотографии
09:11
В Вогоградской области 30 мая отбили ночную атаку БПЛАСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области введена авиационная опасностьСмотреть фотографии
08:28
Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в судСмотреть фотографии
07:57
Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничныхСмотреть фотографии
07:12
6-часовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Росстат: в Волгоградской области погасили 20% долгов по зарплатеСмотреть фотографии
21:52
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не бралаСмотреть фотографии
21:08
Кологривый показал видео со съемок фильма «Хой» в мортуарии ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛАСмотреть фотографии
20:01
Центральной набережной Волгограда очертили новые границыСмотреть фотографии
19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
18:51
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейкиСмотреть фотографии
18:22
«Так бывает. Нашёл своё – и остался здесь навсегда»: сотрудник «Концессий» – о любви к своему делу, преемниках и отношении волгоградцевСмотреть фотографии
17:36
Бочаров поручил обеспечить пожарную безопасность в регионеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом простятся с руководителем Иловлинского отдела СК Дмитрием ШевченкоСмотреть фотографии
16:57
Депутата Шарифова исключили из транспортного комитета облдумыСмотреть фотографии
16:11
Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до судаСмотреть фотографии
15:55
Волгоградец от клеща заразился Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде аэропорт приходит в себя после часового ожидания ракетного удараСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области отменена дневная ракетная опасностьСмотреть фотографии
15:10
Наемного убийцу гаишника в 90-х осудят в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:01
Яма в человеческий рост и много плитки: в Волгограде с необычного ракурса показали ремонт площадей у храма и вокзалаСмотреть фотографии
14:55
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за угрозы ракетного удараСмотреть фотографии
 