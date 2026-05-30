В Волгограде состоялся главный матч сезона для «Динамо‑Синара». На «Динамо‑Арене» волгоградские гандболистки в решающем поединке чемпионата России за пятое место встретились с краснодарской «Кубанью».
Краснодарские гандболистки в дополнительное время вырвали минимальную победу у «Динамо» и заняли пятое место в женской Суперлиге. Матч получился по‑настоящему огненным – с резкими сменами темпа, нервными концовками и настоящим спортивным драматизмом.
С первых минут хозяйки площадки взяли игру в свои руки. К 17‑й минуте «Динамо‑Синара» достигла максимального преимущества – 9:4. Волгоградки контролировали ход матча, уверенно вели в счёте и заставляли гостей постоянно догонять. Однако постепенно процент реализации бросков у волжанок начал снижаться. К перерыву на табло горели ещё вполне комфортные 14:11 в пользу бело‑голубых.
Второй тайм превратился в настоящие качели. «Кубань» упорно сокращала отставание, а «Динамо‑Синара» всякий раз отвечала серией точных атак. Но чем ближе была финальная сирена, тем сильнее нарастало напряжение. Краснодарские гандболистки методично подбирались к соперницам, и за четыре секунды до конца основного времени Диана Голуб точным броском сравняла счёт – 28:28. Игра перешла в овертайм.
Дополнительное время, состоящее из двух пятиминуток, стало настоящим испытанием на прочность. В первом отрезке «Динамо» вдруг потеряло меткость: моментов хватало, но мяч упорно не шёл в ворота. Мария Дувакина тащит, команда не забивает. В то же время «Кубань» сумела воспользоваться одним из своих шансов и вышла вперёд – 29:28.
В завершающей пятиминутке краснодарская команда увеличила преимущество до двух мячей. Но волгоградки не сдавались – команды обменивались молниеносными атаками, и напряжение достигло предела. У «Динамо» ещё оставался шанс: за несколько секунд до конца при счёте 32:31 в пользу гостей две гандболистки «Кубани» получили удаления. Численное преимущество, последняя атака… Карина Сисенова вышла на бросок – но мяч после касания вратаря не полностью пересёк линию ворот. Видеопросмотр подтвердил: гола нет.
Финальная сирена зафиксировала победу «Кубани» – 32:31.
Нельзя победить, если не забиваешь, даже если у тебя в рамке Мария Дувакина, которая творит чудеса.
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Кубань» (Краснодар) – 31:32 (14:11).
Таким образом, «Кубань» выиграла серию со счётом 2:1 и заняла 5‑е место в Суперлиге. «Динамо‑Синара» завершила сезон на 6‑й позиции. После матча главный тренер волгоградской команды Евгений Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил:
– В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они оказывали нам на протяжении всего сезона. И сегодня был полный зал. Хорошая, классная атмосфера. А по игре – чуть-чуть не хватило. Я благодарен девочкам за самоотдачу.
Александр Веселовский