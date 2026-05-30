



В Волгограде состоялся главный матч сезона для «Динамо‑Синара». На «Динамо‑Арене» волгоградские гандболистки в решающем поединке чемпионата России за пятое место встретились с краснодарской «Кубанью».

Краснодарские гандболистки в дополнительное время вырвали минимальную победу у «Динамо» и заняли пятое место в женской Суперлиге. Матч получился по‑настоящему огненным – с резкими сменами темпа, нервными концовками и настоящим спортивным драматизмом.





С первых минут хозяйки площадки взяли игру в свои руки. К 17‑й минуте «Динамо‑Синара» достигла максимального преимущества – 9:4. Волгоградки контролировали ход матча, уверенно вели в счёте и заставляли гостей постоянно догонять. Однако постепенно процент реализации бросков у волжанок начал снижаться. К перерыву на табло горели ещё вполне комфортные 14:11 в пользу бело‑голубых.





Второй тайм превратился в настоящие качели. «Кубань» упорно сокращала отставание, а «Динамо‑Синара» всякий раз отвечала серией точных атак. Но чем ближе была финальная сирена, тем сильнее нарастало напряжение. Краснодарские гандболистки методично подбирались к соперницам, и за четыре секунды до конца основного времени Диана Голуб точным броском сравняла счёт – 28:28. Игра перешла в овертайм.





Дополнительное время, состоящее из двух пятиминуток, стало настоящим испытанием на прочность. В первом отрезке «Динамо» вдруг потеряло меткость: моментов хватало, но мяч упорно не шёл в ворота. Мария Дувакина тащит, команда не забивает. В то же время «Кубань» сумела воспользоваться одним из своих шансов и вышла вперёд – 29:28.





В завершающей пятиминутке краснодарская команда увеличила преимущество до двух мячей. Но волгоградки не сдавались – команды обменивались молниеносными атаками, и напряжение достигло предела. У «Динамо» ещё оставался шанс: за несколько секунд до конца при счёте 32:31 в пользу гостей две гандболистки «Кубани» получили удаления. Численное преимущество, последняя атака… Карина Сисенова вышла на бросок – но мяч после касания вратаря не полностью пересёк линию ворот. Видеопросмотр подтвердил: гола нет.





Финальная сирена зафиксировала победу «Кубани» – 32:31.

Нельзя победить, если не забиваешь, даже если у тебя в рамке Мария Дувакина, которая творит чудеса.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Кубань» (Краснодар) – 31:32 (14:11).

29 мая. Волгоград. «Динамо Арена». 1400 зрителей.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Дувакина (1) – Загороднева (8), Сисенова (6), Кириллова (3), Дворцевая (6), Чуракова (1), Минченко (6) – Баскакова, Черненко, Кириченко, Алексеева, Гафонова, Фёдорова, Прокофьева, Климова, Лебедева.

«Кубань»: Пойлова – Савинова, Овчинникова (2), Гакаме (2), Герасимова, Жилинскайте (1), Казиханова (1) – Скнарь, Серадская (1), Голуб (7), Репина, Куцевалова (5), Игнатенко, Промысленко (1), Дорошенко (4), Коняева (8).

Количество удалений: 3 – 6.

7-метровые/голы: 6/5 – 8/7.

Потери: 11 – 17.