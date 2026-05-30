Главное

Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средств
Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.  Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные....
Федеральные новости
 Ростовская область прочертила границу с ДНР и ЛНР
Заксобрание Ростовской области приняло законы, закрепляющие соглашения о прохождении границы с ДНР и ЛНР. Как передает Привет-Ростов, документы регулируют вопросы приграничных территорий. Соглашениями официально...
Спорт

«Спартак‑Волгоград» обладатель серебряных медалей

Спорт 30.05.2026 19:10
0
30.05.2026 19:10


Волгоград стал ареной решающей битвы за золото чемпионата России по водному поло. В третьем матче финальной серии «Спартак‑Волгоград» принимал казанский «КОС‑Синтез». На кону стоял титул сильнейшего клуба страны: победа в серии давала «КОС‑Синтезу» третий подряд чемпионский титул, а «Спартаку» – шанс прервать гегемонию Казани.

«КОС‑Синтез» подтвердил свой класс, уверенно обыграв волгоградцев со счётом 13:7 и завоевав седьмой чемпионский титул в истории. Это уже третий подряд триумф казанцев – и шестой за последние семь лет.

Начало матча выдалось напряжённым. «Спартак» пытался навязать свою игру, но столкнулся с непробиваемой стеной в лице голкипера «КОС‑Синтеза» Евгения Кострова. Он действовал почти безошибочно, раз за разом срывая атаки волгоградцев, которые не могли распечатать ворота гостей даже в большинстве.

Казанцы, напротив, использовали свои шансы максимально эффективно. Раз за разом они вскрывали оборону хозяев и наращивали отрыв. Лишь во второй половине периода соперникам удалось пробить вратаря «зелёных» Кострова: при розыгрыше большинства отличились Роман Усов и Артём Жабкин. Тем не менее к перерыву счёт оставался в пользу Казани – 4:2.


В начале второй четверти главный тренер «Спартака» Владимир Карабутов решился на рискованный шаг – заменил вратаря. Вместо Петра Федотова в игру вступил молодой Валерий Буров. И это сработало: новичок сразу включился в игру и пять минут держал свои ворота на замке.

Хозяева воспользовались моментом: Максим Шулев реализовал большинство и сократил разрыв. Но радость была недолгой. Константин Киселёв пробил Бурова, реализовав численное преимущество, – 5:3 в пользу Казани к большому перерыву.

Третья четверть началась с трёх безголевых минут – вратари обеих команд творили чудеса. Но затем Сергей Лисунов с близкой дистанции снял замок с ворот «Спартака». После этого казанцы разыгрались: четыре точных броска, на что красно-белые ответили голом Артёма Жабкина с пенальти. Перед решающим штурмом преимущество гостей стало почти недосягаемым – 9:4.

В последней восьмиминутке «КОС‑Синтез» довёл дело до логического завершения. Казанцы методично, шаг за шагом, наращивали преимущество, забивая один гол за другим. Лисунов, Лазарев, Зиннуров – каждый внёс свой вклад в итоговую победу. Ослабив давление в концовке, казанцы позволили спартаковцам отыграть несколько мячей, но исход матча уже не вызывал сомнений. Отличились Тимур Шайхутдинов, Максим Шулев и Михаил Рудай.

Счёт 13:7 стал официальным подтверждением чемпионства «КОС‑Синтеза». Казанский клуб подтвердил статус гегемона российского водного поло, а «Спартак» в очередной раз доказал, что остаётся его главным конкурентом.

«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 7:13 (2:4, 1:1, 1:4, 3:4).

29 мая. Волгоград. Финал. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Сергей Крижановский, Владимир Гайко (оба – Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (1), Жабкин (2), Буланаев, Рудай (1), Иванков, Шайхутдинов (1) – Буров, Чуксин, Шейкин, Носаев, Шулев (2), Власов, Еськов.

«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (2), Закиров, Лисунов (4), Одинцов, Васильев, Шепелев (1) – Чирков, Деревянкин (2), Лазарев (1), Ярлыченко (1), Зиннуров (1), Киселев (1), Пронин.

Выигранные спринты: 1 – 3.

Броски в створ: 27 – 23.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 10 – 13.

Ватерпольный сезон ещё не закончен. Впереди – матчи Кубка России, которые пройдут с 10 по 14 июня в Астрахани. У волгоградцев появится шанс взять реванш у казанского коллектива. Но пока «КОС‑Синтез» остаётся на вершине, «Спартак‑Волгоград» серебряный призёр.

Таким образом, «Спартак‑Волгоград» остаётся самым титулованным мужским ватерпольным клубом России: 13 чемпионств, 13 побед в Кубке страны, Суперкубок и Кубок Европы (LEN Trophy). Во главе коллектива стоит опытный наставник – Владимир Николаевич Карабутов, под руководством которого волгоградцы продолжают бороться за самые высокие места. 

Последние сезоны (2022–2026) команда стабильно входит в число призёров: серебряные медали чемпионата России были завоёваны в 2022, 2024, 2025 и 2026 годах. Всего три года назад (в 2023‑м) клуб праздновал чемпионство, и это придаёт игрокам уверенности: золото должно вернуться в Волгоград.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.05.2026 19:10
Спорт 30.05.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 15:30
Спорт 30.05.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 12:51
Спорт 30.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 07:18
Спорт 28.05.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 21:33
Спорт 27.05.2026 21:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 15:18
Спорт 27.05.2026 15:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 12:21
Спорт 27.05.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.05.2026 11:09
Спорт 27.05.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 21:34
Спорт 26.05.2026 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 17:07
Спорт 26.05.2026 17:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 16:24
Спорт 26.05.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2026 15:08
Спорт 26.05.2026 15:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:50
Под Волгоградом награды двух погибших участников СВО передали семьямСмотреть фотографии
20:20
В ЦПКиО Волгограда пройдет праздник детстваСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области проверили более двух тысяч домов на исправность газового оборудованияСмотреть фотографии
19:10
«Спартак‑Волгоград» обладатель серебряных медалейСмотреть фотографии
18:27
«Надо бояться не вернуться домой»: волгоградский травматолог – о жутких последствиях мотогонок без правилСмотреть фотографии
17:50
700-летний дуб из Фролово претендует на звание «Дерево года»Смотреть фотографии
17:30
В Волгоградскую область придут дожди и сильный ветерСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде закрываются Магазины азиатской еды TopikoСмотреть фотографии
16:10
В МВД рассказали о схеме дистанционных мошенниковСмотреть фотографии
15:30
Юные спортсмены Волгограда приняли участие в турнире по фехтованию «Юный динамовец»Смотреть фотографии
14:48
ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средствСмотреть фотографии
14:08
Бочаров: реконструкция площади Павших борцов и территории у вокзала завершится в 2026 годуСмотреть фотографии
13:21
Ростовская область прочертила границу с ДНР и ЛНРСмотреть фотографии
12:51
Международные матчи в Волгограде без волгоградцев: вспоминаем игры 1968-гоСмотреть фотографии
12:10
Бочаров проверил ход реконструкции последнего участка центральной набережнойСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде и области 1 июня снова вступит в силу «сухой закон»Смотреть фотографии
11:04
4 секунды до краха – «Кубань» спаслась и в овертайме отправила «Динамо‑Синара» на 6‑е местоСмотреть фотографии
10:31
Волгоградцам досрочно перечислят часть пенсий в июнеСмотреть фотографии
09:46
Авиационную опасность 30 мая отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Фетисов усомнился в искренности слов Исинбаевой о патриотизмеСмотреть фотографии
09:11
В Вогоградской области 30 мая отбили ночную атаку БПЛАСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области введена авиационная опасностьСмотреть фотографии
08:28
Новые жалобы на приговор Ивану Гелю поступили в судСмотреть фотографии
07:57
Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничныхСмотреть фотографии
07:12
6-часовую угрозу по БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:03
Росстат: в Волгоградской области погасили 20% долгов по зарплатеСмотреть фотографии
21:52
Более 300 тыс. рублей пытались взыскать с волгоградки за микрозайм, который она не бралаСмотреть фотографии
21:08
Кологривый показал видео со съемок фильма «Хой» в мортуарии ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
Волгоградцам объяснили порядок оплаты при невыходе на работу из-за угроз ракет или БПЛАСмотреть фотографии
19:40
Грозы и природные пожары ожидают в Волгограде и области в выходныеСмотреть фотографии
 