«Спартак‑Волгоград» обладатель серебряных медалей





Волгоград стал ареной решающей битвы за золото чемпионата России по водному поло. В третьем матче финальной серии «Спартак‑Волгоград» принимал казанский «КОС‑Синтез». На кону стоял титул сильнейшего клуба страны: победа в серии давала «КОС‑Синтезу» третий подряд чемпионский титул, а «Спартаку» – шанс прервать гегемонию Казани.

«КОС‑Синтез» подтвердил свой класс, уверенно обыграв волгоградцев со счётом 13:7 и завоевав седьмой чемпионский титул в истории. Это уже третий подряд триумф казанцев – и шестой за последние семь лет.

Начало матча выдалось напряжённым. «Спартак» пытался навязать свою игру, но столкнулся с непробиваемой стеной в лице голкипера «КОС‑Синтеза» Евгения Кострова. Он действовал почти безошибочно, раз за разом срывая атаки волгоградцев, которые не могли распечатать ворота гостей даже в большинстве.

Казанцы, напротив, использовали свои шансы максимально эффективно. Раз за разом они вскрывали оборону хозяев и наращивали отрыв. Лишь во второй половине периода соперникам удалось пробить вратаря «зелёных» Кострова: при розыгрыше большинства отличились Роман Усов и Артём Жабкин. Тем не менее к перерыву счёт оставался в пользу Казани – 4:2.





В начале второй четверти главный тренер «Спартака» Владимир Карабутов решился на рискованный шаг – заменил вратаря. Вместо Петра Федотова в игру вступил молодой Валерий Буров. И это сработало: новичок сразу включился в игру и пять минут держал свои ворота на замке.

Хозяева воспользовались моментом: Максим Шулев реализовал большинство и сократил разрыв. Но радость была недолгой. Константин Киселёв пробил Бурова, реализовав численное преимущество, – 5:3 в пользу Казани к большому перерыву.

Третья четверть началась с трёх безголевых минут – вратари обеих команд творили чудеса. Но затем Сергей Лисунов с близкой дистанции снял замок с ворот «Спартака». После этого казанцы разыгрались: четыре точных броска, на что красно-белые ответили голом Артёма Жабкина с пенальти. Перед решающим штурмом преимущество гостей стало почти недосягаемым – 9:4.

В последней восьмиминутке «КОС‑Синтез» довёл дело до логического завершения. Казанцы методично, шаг за шагом, наращивали преимущество, забивая один гол за другим. Лисунов, Лазарев, Зиннуров – каждый внёс свой вклад в итоговую победу. Ослабив давление в концовке, казанцы позволили спартаковцам отыграть несколько мячей, но исход матча уже не вызывал сомнений. Отличились Тимур Шайхутдинов, Максим Шулев и Михаил Рудай.

Счёт 13:7 стал официальным подтверждением чемпионства «КОС‑Синтеза». Казанский клуб подтвердил статус гегемона российского водного поло, а «Спартак» в очередной раз доказал, что остаётся его главным конкурентом.

«Спартак-Волгоград» – «КОС-Синтез» (Казань) – 7:13 (2:4, 1:1, 1:4, 3:4).

29 мая. Волгоград. Финал. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».

Судьи: Сергей Крижановский, Владимир Гайко (оба – Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (1), Жабкин (2), Буланаев, Рудай (1), Иванков, Шайхутдинов (1) – Буров, Чуксин, Шейкин, Носаев, Шулев (2), Власов, Еськов.

«КОС-Синтез»: Костров – Латыпов (2), Закиров, Лисунов (4), Одинцов, Васильев, Шепелев (1) – Чирков, Деревянкин (2), Лазарев (1), Ярлыченко (1), Зиннуров (1), Киселев (1), Пронин.

Выигранные спринты: 1 – 3.

Броски в створ: 27 – 23.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 10 – 13.

Ватерпольный сезон ещё не закончен. Впереди – матчи Кубка России, которые пройдут с 10 по 14 июня в Астрахани. У волгоградцев появится шанс взять реванш у казанского коллектива. Но пока «КОС‑Синтез» остаётся на вершине, «Спартак‑Волгоград» серебряный призёр.

Таким образом, «Спартак‑Волгоград» остаётся самым титулованным мужским ватерпольным клубом России: 13 чемпионств, 13 побед в Кубке страны, Суперкубок и Кубок Европы (LEN Trophy). Во главе коллектива стоит опытный наставник – Владимир Николаевич Карабутов, под руководством которого волгоградцы продолжают бороться за самые высокие места.

Последние сезоны (2022–2026) команда стабильно входит в число призёров: серебряные медали чемпионата России были завоёваны в 2022, 2024, 2025 и 2026 годах. Всего три года назад (в 2023‑м) клуб праздновал чемпионство, и это придаёт игрокам уверенности: золото должно вернуться в Волгоград.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»