



12 мая в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Руководитель рассказал о новом рекорде праздничных мероприятий в честь Великой Победы. В 2026 году в них приняли участие 2,6 млн человек. Порядка 530 тысяч человек, среди которых жители и гости региона, лично посетили Волгоград, ещё порядка 2 млн смогли в онлайн-режиме увидеть уникальное лазерное шоу на Мамаевом кургане «Свет Великой Победы».

- Намеченные мероприятия прошли на высоком организационном уровне, с соблюдением всех необходимых требований действующего на территории Волгоградской области режима повышенной готовности, — подчеркнул губернатор. — Безопасность мероприятий, порядок на улицах и в общественных местах обеспечивали более 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных структур, частных охранных предприятий, членов казачьих и народных дружин, - подчеркнул глава региона.

Особая роль была отведена волонтёрам. Именно они сопровождали во время праздничных мероприятий ветеранов, а также помогали сориентироваться в программе приехавшим в региональную столицу туристам.

Отметим, в завершение совещания глава региона потребовал от чиновников всех уровней обеспечить выполнение на высоком уровне всех запланированных на 2026 год мероприятий по сохранению исторической памяти.