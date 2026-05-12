



В Волгограде сегодня, 12 мая, руководитель Главного управления ФССП региона – главный судебный пристав Волгоградской области Дмитрий Ткаченко отмечает День рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», генерал-майору внутренней службы исполняется 49 лет.

Дмитрий Григорьевич – выпускник Волгоградского юридического института МВД России (1998 год). С августа 1994 года по апрель 2002 года служил в органах внутренних дел, с мая 2002 года по декабрь 2004 года занимал должность главного специалиста – старшего дознавателя отдела дознания, заместителя главного судебного пристава – начальника отдела дознания, заместителя начальника отдела дознания Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

С декабря 2004 года по июнь 2006-го возглавлял отдел дознания и административной практики ГГУ ФССП по Краснодарскому краю. С июня 2006-го по август 2008 года – заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю – заместитель главного судебного пристава Краснодарского края

В 2008 году Дмитрий Ткаченко был переведен на в Ставропольский край, где возглавил Главное управлении ФССП России. Спустя два года, в 2010-м, возглавил управление в Адыгее. Затем, на протяжении трех лет, с 2013 года, руководил управлением Ростовской области.

С 2017 года по 2018-й год руководил службой судебных приставов в Амурской области, а затем вновь был переведен в Краснодар, где работал до назначения в Волгоградский регион.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», волгоградское ГУ ФССП России Дмитрий Ткаченко возглавил 24 апреля 2025 года.

