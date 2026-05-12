Изменился порядок сдачи экзаменов в автошколах





Срок назначения практического экзамена в автошколах сократился и теперь назначается не позднее, чем до 60 дней с момента успешной сдачи теории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экспертов системы ГАРАНТ, новый порядок прохождения испытаний частично начал действовать с 12 мая, а другие положения Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2026 г. № 508 начнут с действовать с 1 марта 2027 года.

Отмечается, что несмотря на перенос сроков сдачи практических испытаний на более ранние, кандидаты в водители могут сдвинуть их на поздний срок. Для этого в автошколу необходимо подать соответствующее заявление.

– Кроме того, теперь использование справочных материалов, телефона и иной аппаратуры при сдаче теоретической части стало основанием для прекращения испытания или аннулирования его результатов. В данной ситуации пересдача возможна только через 12 месяцев, – уточняют эксперты.

С марта 2027 года на экзамене по теории будет производиться фото-, видео- и аудиофиксация. Сейчас такая мера применяется только при сдаче практической части.

Одновременно будущих водителей освободят от представления бумажной медицинской справки при наличии сведений о ней в реестре в единой информационной системе в сфере здравоохранения. Также при непрохождении водителем внеочередного обязательного медицинского освидетельствования водительские права будут аннулировать.