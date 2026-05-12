Больницы 15-17 мая будут работать штатно на западе и севере Волгограда





В Волгограде жителям трех районов на три дня, с15 по 17 мая, приостановят подачу холодной воды в связи с предстоящим ремонтом на очистных. Как ранее сообщало ИА «Высот 102», в зоне отключения окажутся Дзержинский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы. О том, как будет организована работа лечебных учреждений в эти дни, сообщили 12 мая в облздраве.

– В связи с плановым отключением водоснабжения в период с вечера 14 по 17 мая сообщаем, что медицинские организации продолжат работу в штатном режиме. На территории больниц и поликлиник будет организован подвоз воды. Все экстренные оперативные вмешательства будут выполнены пациентам своевременно. При необходимости мы будем принимать дополнительные меры для комфорта и безопасности пациентов и персонала, – говорится в официальном заявлении.

Напомним, что в период отключения специалисты Концессий планируют провести очистку, промывку и дезинфекцию резервуаров чистой воды. Кроме того, на очистных в Тракторозаводском районе установят новую запорную арматуру большого диаметра. Новые задвижки смонтируют и на других участках водоводов, а также сетях водоотведения. Помимо этого, специалисты выполнят техобслуживание оборудования, отвечающего за автоматизацию управления водоснабжением и водоотведением. В общей сложности, мероприятия затронут 31 объект. В последний раз такие масштабные работы на сетях в этих районах «Концессии водоснабжения» проводили 9 лет назад