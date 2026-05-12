11 мая в Иловлинском районе Волгоградской области из-за обрушившегося урагана балка между федеральной трассой Р-22 «Каспий» и территорией Краснодонского сельского поселения превратилась в бушующую реку, перерезав движение по региональной дороге к хуторам Медведев, Заварыгин и посёлку Рассвет. Произошедшее очевидцы засняли на видео.







- Съезд с федеральной трассы был до самого вечера заблокирован. Вода шла огромным потоком, глубиной до 40-50 сантиметров и шириной где-то 10-15 метров. Никто ехать по этой речке не решался, - рассказал журналистам один из автолюбителей.

Вода шла со стороны реки Паньшинка вдоль федеральной трассы в направлении реки Тишанка. По словам местных жителей, ситуация улучшилась лишь поздним вечером, однако сельчане боятся, что поток воды мог подмыть основание дороги, что со временем приведёт к её разрушению. Напомним, ранее редакция сообщала о последствиях непогоды, обрушившейся на регион. В частности, помимо ливня на населённые пункты Иловлинского района обрушился ещё и сильнейший град.

Фото и видео: жители хутора Медведев