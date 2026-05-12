



Покраску детского кирпичного замка во дворе по улице Краснознаменской в ядовито-розовый цвет назвали ремонтом, которого разрушающаяся площадка времен СССР ждала не первый год.

Радикально розовый цвет детского замка в центре Волгограда вызвал у местных жителей лишь недоумение. По их словам, кирпичная площадка рассыпается по частям и уже давно нуждается не просто в замазывании проблем, а в капитальном обновлении.

- В муниципалитет поступало обращение граждан о необходимости приведения в порядок детского городка, расположенного вблизи дома № 8 по улице Краснознаменской, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Так как объект расположен на придомовой территории, ответственность за содержание которой несет управляющая компания, поступившее обращение было перенаправлено в УК. Согласно данным, предоставленным УК «Волгосити хоум», в настоящее время проводятся работы по ремонту детского городка.





Впрочем, сообщать подробности ремонта, больше похожего на маскировку старых «ран» советской постройки, в УК «Волгосити хоум» не спешат. На многочисленные звонки редакции в главном офисе управляющей компании так и не ответили. В диспетчерской службе организации откровенно заявили, что поднимать трубку и отвечать на звонки горожан их коллегам удается нечасто.

Отметим, что окрашивание замка в кислотно-розовый цвет корреспонденты ИА «Высота 102» наблюдали воочию. Работавшие на месте мастера заявили, что красить островок им пришлось из-за многочисленных граффити на стенах.

- Наша задача – покрасить замок, чтобы День Победы он встречал без этих разномастных граффити, - рассказал работавший на месте специалист. – А вообще за время своей жизни он повидал немало. Однажды даже горел и, судя по всему, пожарные при тушении повредили металлические крыши башенок.

