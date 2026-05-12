Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Дмитрий Песков: СВО может остановиться в любой момент
Специальная военная операция на Украине может завершиться в любой момент, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для этого Киеву необходимо принять ответственное решение. ...
 Рост продаж препаратов от импотенции зафиксирован на юге России
В Ростовской области специалисты зафиксировали рост продаж препаратов для лечения эректильной дисфункции. Как сообщает Привет-Ростов ссылкой на данные исследовательского агентства, по итогам 2025 года в Ростовском регионе было продано...
В Волгограде маскировку детского замка времен СССР под домик Барби назвали ремонтом

Покраску детского кирпичного замка во дворе по улице Краснознаменской в ядовито-розовый цвет назвали ремонтом, которого разрушающаяся площадка времен СССР ждала не первый год.

Радикально розовый цвет детского замка в центре Волгограда вызвал у местных жителей лишь недоумение. По их словам, кирпичная площадка рассыпается по частям и уже давно нуждается не просто в замазывании проблем, а в капитальном обновлении. 

- В муниципалитет поступало обращение граждан о необходимости приведения в порядок детского городка, расположенного вблизи дома № 8 по улице Краснознаменской, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Так как объект расположен на придомовой территории, ответственность за содержание которой несет управляющая компания, поступившее обращение было перенаправлено в УК. Согласно данным, предоставленным УК «Волгосити хоум», в настоящее время проводятся работы по ремонту детского городка.


Впрочем, сообщать подробности ремонта, больше похожего на маскировку старых «ран» советской постройки, в УК «Волгосити хоум» не спешат. На многочисленные звонки редакции в главном офисе управляющей компании так и не ответили. В диспетчерской службе организации откровенно заявили, что поднимать трубку и отвечать на звонки горожан их коллегам удается нечасто.

Отметим, что окрашивание замка в кислотно-розовый цвет корреспонденты ИА «Высота 102» наблюдали воочию. Работавшие на месте мастера заявили, что красить островок им пришлось из-за многочисленных граффити на стенах.

- Наша задача – покрасить замок, чтобы День Победы он встречал без этих разномастных граффити, - рассказал работавший на месте специалист. – А вообще за время своей жизни он повидал немало. Однажды даже горел и, судя по всему, пожарные при тушении повредили металлические крыши башенок.

Фото Андрея Поручаева 

Общество 12.05.2026 14:22
Общество 12.05.2026 12:33
Общество 12.05.2026 12:00
Общество 12.05.2026 11:41
