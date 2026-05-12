Грузовик «Ман» раздавил пешехода на трассе под Волгоградом





В Светлоярском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. По информации полицейских, мужчина оказался под колесами грузовика «Ман».

По уточненным данным Главка МВД России, смертельное ДТП произошло на 20-м километре трассы «Волгоград-Сальск» накануне, 11 мая.

– По предварительным данным, в 19-40 57-летний водитель грузовика «Ман» с полуприцепом совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги попутного направления. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался, – сообщают в полиции.

Известно, что смерть мужчины наступила до приезда медиков – сотрудники скорой, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.