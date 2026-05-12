Пожары угрожают пяти районам Волгоградской области





Риск степных пожаров навис сразу над несколькими районами Волгоградской области из-за жаркой погоды и сильных порывов ветра.

- Высокая пожароопасность 4 класса ожидается сегодня и завтра в северной и южной частях Палласовского района, Николаевском, Старополтавском, Быковском и Октябрьском районах, - сообщают в региональном главке МЧС.

Волгоградцев просят не усугублять ситуацию и не провоцировать опасных ситуаций бросанием горящих спичек и сигарет. Под запрет попадают также пикники с разведением костров и выжигание травы и камыша.

Экстренное предупреждение сотрудники МЧС публиковали и из-за надвигающихся на регион ливней, сильных дождей с грозой, градом и ветром с порывами до 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, стихия отступит от Волгоградской области лишь к середине сокращенной рабочей недели.

