



Жители аварийного дома №51 по ул. Дегтярева в социальных сетях обратились к волгоградским чиновникам с просьбой обратить на них внимание. Однако, как сообщает ИА «Высота 102», первым на обращение отозвался глава СК России Александр Бастрыкин.

– Этот дом уже давно признан аварийным, но каждый год его ремонт почему-то переносят. Сейчас его отложили аж на 2028 год! – написали в своем публичном воззвании к волгоградским городским властям горожане 4 апреля. – Дом буквально разваливается на глазах! Внутри всё трещит, кирпичи расходятся, в некоторых квартирах – сквозные щели, через которые видно улицу. Это нормально, по-вашему?! Что должно случиться, чтобы вы наконец обратили внимание? Кто-то должен пострадать? Мы уже не знаем, куда обращаться. Администрация либо молчит, либо кормит обещаниями.

В Информационном центре СК России вечером 9 апреля сообщили, что в СУ СК России по факту длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома организована проверка.

– Здание, 1959 года постройки, признано аварийным в 2019 году и находится в непригодном для проживания состоянии ввиду значительного износа несущих конструкций, обрушения кирпичной кладки стен и образования сквозных трещин. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, меры к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимаются, – говорится в официальном сообщении ИЦ СКР.

Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил главе СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Фото: Подслушано Волгоград