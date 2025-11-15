Общество

«Здесь всегда другая погода»: знаменитый бал хризантем в Волжском продлили на неделю

Общество 15.11.2025 09:01
В ноябрьские дни, когда все краски природы уже стерты с лица города, а под ногами разверзаются хляби, традиционный Бал хризантем в Волгоградском ботаническом саду в прямом смысле становится глотком свежего воздуха. Оазис, в котором сотни видов хризантем горят, как солнечные искры, не подвластен никаким капризам природы. Единственное, что довлеет над ним – это время. Яркая вспышка, всего лишь миг, и эта природная палитра будет смыта до следующего сезона.

В противовес продавцам магазинов, которые вовсю настраивают покупателей на приближающийся Новый год, сотрудники регионального ботанического сада дают вдоволь надышаться теплой и яркой осенью. 

- Ой, а ведь камера не передает этих красок. Надо смотреть глазами, - отводя телефон от желтого, похожего на созревший лимон, цветка говорит одна из посетительниц.

- Какая красота. Интересно, можно хотя бы некоторые из них вырастить на даче? – рассуждает другая.


Волгоградцев с классическим представлением о хризантеме, как о главном цветке всех школьных букетов, на выставке ждет немало открытий. Ведь здесь они похожи и на маленький хрупкий жемчуг, и на взрывы розовых фейерверков, и на спелые цитрусовые. Насыщенно-желтые, благородно-малиновые, алые, пурпурные, зеленые – сплетаясь из этих оттенков, зал похож на пестрый, слегка рябящий в глазах восточный ковер.

- В этом году мы пополнили нашу коллекцию 19 абсолютно новыми сортами. Всего же она насчитывает 159 сортов. Оказаться на балу не смогли лишь некоторых из них – одни к моменту его начала уже отцвели, а другие, например, «Лебединая песня» или «Космические братья», наоборот, пока ждут своего часа, - рассказывает главный специалист производственного отдела Волгоградского ботанического сада Валентина Колесникова.


За красотой, которая, по ощущениям, здесь создана руками самой природы, стоит строгая математика. Еще весной агрономы ботанического сада проводят расчеты и вычисляют идеальный срок черенкования и посадки цветка. В одном месте и в одно время здесь должны встретиться и ранние, и средние, и даже поздние сорта.

- Сама по себе хризантема довольно неприхотлива. Но все же некоторые ее сорта сильнее других подвержены заболеваниям, - объясняет агроном. – Поэтому к каждому сорту, к каждому цветку нужен свой подход. И вот что удивительно. Я знаю и сроки их цветения, и другие характеристики, но предугадать будущий урожай на все 100% удается не всегда. Например, хризантема «Anastasia yellow» традиционно вырастает до двух метров. А в этом году она замерла в одном состоянии и дальше «тянуться» не хочет.


Мелодию, которая создается из тысячи маленьких цветочных «нот», не хочется разрушать ни щелчками затвора фотоаппарата, ни лишними разговорами. Какие разные состояния вызывает эта природная гамма – от желания объять весь мир до тихого умиротворения и рассуждения о мимолетности момента.

- Цветы – это не просто моя работа. Приезжая в Москву или в Санкт-Петербург, я ищу новые разновидности хризантем и стараюсь привезти их к нам. В этом году на выставке есть три новых сорта, которые я забрала с собой из разных поездок, - улыбается Валентина Колесникова. – А еще мой коллега принес мне необычную веточку рыжей, практически огненной, хризантемы. К сегодняшнему дню получила из нее около 20 корешков. Наверное, на следующий год она тоже станет участницей нашего бала. Время покажет. Пока же, сразу после окончания этой выставки, я приступлю к подготовке первоцветов. Уже в феврале в наши залы заглянет весна.


Из-за наплыва посетителей «Бал хризантем» продлен до 23 ноября. Выставочный зал по адресу город Волжский, улица Набережная, 2Л работает с 9:00 до 16:00.

