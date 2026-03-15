



Зима, ставшая для волгоградцев настоящим откровением, наконец сдала свои позиции. И хотя официально сезон закончился еще две недели назад, первоцветы, как главные вестники наступающего на пятки тепла, появились в полях Волгоградской области только на днях. Фотографии нежных, как сама весна, брандушек из очередного «полевого» выезда привез волгоградский фотограф-натуралист Дмитрий Сохин.

- Давно хотел поснимать брандушки в марте. Чтобы они были в снегу, как в учебнике природоведения, - рассказывает Дмитрий Сохин. - А тут резко потеплело, зато по утрам стало примораживать. Думаю, проскочу, пока не оттает. Проскочил. А первоцветов-то и нет! Как почти и снега.





Проехав по только просыпающейся степи, волгоградец уже почти смирился с неудачной «фотоохотой». Однако вскоре перед его глазами мелькнул розовый бутон - как главная награда за терпеливость и любовь даже к таким, пока еще «голым», пейзажам.

- Уже возвращаясь назад, еле-еле разглядел розовеющий бутон. В этот момент я так воспрял духом, что невольно вырвалось: «Привет, красотка!»- не скрывает эмоций Дмитрий Сохин. - Красотка молча качнула заиндевевшим оттопыренным лепестком. А тут еще парочка бутонов с ноготь, не больше. На солнце они прямо на глазах стали вылезать и раскрываться...





Сформированную за годы путешествий философию Дмитрий Сохин показывает в каждом кадре - будь то засыпающая под теплым июльским солнцем степь или балка, в которой свистит холодный весенний ветер. Очарованный волгоградскими пейзажами, фотограф не исключает возможности организовать новую туристическую тропу. Подробнее о мечте фотографа-натуралиста рассказали в отдельном материале.

Фото Дмитрия Сохина