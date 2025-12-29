Происшествия

Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в Волгограде

Происшествия 29.12.2025 10:56
0
29.12.2025 10:56


Пассажирка одного из попавшего в массовую аварию автомобиля скончалась от тяжелых травм. Напомним, как сообщало V102.RU, страшное ДТП случилось накануне, 28 декабря, в Ворошиловском районе Волгограда.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня на улице Неждановой столкнулись три автомобиля – Audi, Datsun и грузовой автомобиль Volvo с прицепом. Сначала сообщалось о четверых пострадавших в автомобиле AudiВ - водителе этой машины, двоих несовершеннолетних пассажирах 14- и 17-ти лет и женщине. К сожалению, пострадавшая женщина не выжила. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.12.2025 11:22
Происшествия 29.12.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2025 10:56
Происшествия 29.12.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 14:06
Происшествия 28.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 12:14
Происшествия 28.12.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 00:54
Происшествия 28.12.2025 00:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 12:55
Происшествия 27.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 11:10
Происшествия 27.12.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2025 14:43
Происшествия 26.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 17:09
Происшествия 25.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 14:35
Происшествия 25.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 13:19
Происшествия 25.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 12:09
Происшествия 25.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 11:40
Происшествия 25.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 10:31
Происшествия 25.12.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 18:01
Происшествия 24.12.2025 18:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
08:30
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
06:55
Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВРСмотреть фотографии
06:30
Нарушается работа миокарда: врач рассказал волгоградцам о последствиях перееданияСмотреть фотографии
21:41
Путин отменил ежегодные декларации для чиновниковСмотреть фотографии
21:06
Сколько будет стоить салат оливье для волгоградцев к Новому годуСмотреть фотографии
20:24
Их было двое: появились подробности ЧП в психбольнице под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:50
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Григорьевым и ТедеевымСмотреть фотографии
19:10
Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу летСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем МихальчевымСмотреть фотографии
 