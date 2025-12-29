Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в Волгограде

Пассажирка одного из попавшего в массовую аварию автомобиля скончалась от тяжелых травм. Напомним, как сообщало V102.RU, страшное ДТП случилось накануне, 28 декабря, в Ворошиловском районе Волгограда.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, около полудня на улице Неждановой столкнулись три автомобиля – Audi, Datsun и грузовой автомобиль Volvo с прицепом. Сначала сообщалось о четверых пострадавших в автомобиле AudiВ - водителе этой машины, двоих несовершеннолетних пассажирах 14- и 17-ти лет и женщине. К сожалению, пострадавшая женщина не выжила.