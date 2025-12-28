Происшествия

В Волгограде пассажиры и водитель Audi попали в больницу после массового ДТП

Происшествия 28.12.2025 14:06
0
28.12.2025 14:06


В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на улице Неждановой. 

По предварительным данным, в 13:00 напротив дома №3 произошло столкновение автомобилей Audi, Datsun и Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Audi, включая двух несовершеннолетних, доставлены в медучреждение. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.12.2025 14:06
Происшествия 28.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 12:14
Происшествия 28.12.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2025 00:54
Происшествия 28.12.2025 00:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 12:55
Происшествия 27.12.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.12.2025 11:10
Происшествия 27.12.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.12.2025 14:43
Происшествия 26.12.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 17:09
Происшествия 25.12.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 14:35
Происшествия 25.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 13:19
Происшествия 25.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 12:09
Происшествия 25.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 11:40
Происшествия 25.12.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.12.2025 10:31
Происшествия 25.12.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 18:01
Происшествия 24.12.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 10:58
Происшествия 24.12.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2025 09:34
Происшествия 24.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:49
166 коммунальных машин вышли на расчистку трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Иностранцу грозит 20 лет за сбыт синтетики под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
«Верить в чудо было очень легко»: волгоградцы вспомнили любимые новогодние традиции родом из детстваСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде пассажиры и водитель Audi попали в больницу после массового ДТПСмотреть фотографии
13:33
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
МРОТ повысится в Волгоградской области с 2026 годаСмотреть фотографии
12:14
Зарезал санитара и сбежал: кровавое ЧП в психбольнице на ст. ЛожкиСмотреть фотографии
12:02
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Сергеем ПлешаковымСмотреть фотографии
11:38
Приезжают за елками, а уезжают с ветками: волгоградцев шокируют цены на новогодние елиСмотреть фотографии
10:45
Успеть до полуночи: почему предновогодние дни превращаются для волгоградцев в выматывающую гонкуСмотреть фотографии
10:20
Случаев мало, но скорость стремительна: стало известно, сколько волгоградцев заболели гонконгским гриппомСмотреть фотографии
09:46
Волгоградцы вновь выступили против проведения концерта ЛолитыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:15
Всё, что известно о суточной попытке ВСУ атаковать Волгоград дронамиСмотреть фотографии
08:30
Авиарейсы задерживаются и отменяются в Волгограде из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
08:16
Снежную сказку пообещали синоптики в Волгоградской области на новой неделеСмотреть фотографии
07:39
Два БПЛА сбили над Волгоградом ночью 28 декабряСмотреть фотографии
07:32
В Волгограде парк Героев-лётчиков доблагоустроят за 104 млн рублейСмотреть фотографии
00:54
ВСУ атакует дронами Волгоград: ПВО сбила уже 6 беспилотниковСмотреть фотографии
21:53
«Аэрофлот» 27 декабря отменил два волгоградских авиарейсаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде повторно объявили беспилотную опасность и закрыли аэропортСмотреть фотографии
20:28
Мошенники подменили замглавы района Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:04
«Каждую историю я помню от и до»: волгоградский спасатель - о выгорании, проживании трагедий и человечностиСмотреть фотографии
19:23
Участок теплосети оперативно заменили на улице Никитина в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:12
Выставка техники и награждение лучших: в Волгограде спасатели отмечают 35-летие МЧССмотреть фотографии
17:43
Новые ограничения мобильного интернета ожидают волгоградцевСмотреть фотографии
17:20
Авиарейсы задерживаются в Волгограде на фоне ограничений РосавиацииСмотреть фотографии
16:53
60 волгоградских школьников увидели Кремлевскую ёлкуСмотреть фотографии
16:14
Полиция нашла на складе под Волгоградом иностранцев-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Люди стали подходить к своей безопасности серьезнее»: начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Иван Павленко подвел итоги 2025 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Волгоградских учителей вооружат инструкцией по общению с агрессивными детьмиСмотреть фотографии
 