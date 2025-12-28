



В Ворошиловском районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на улице Неждановой.

По предварительным данным, в 13:00 напротив дома №3 произошло столкновение автомобилей Audi, Datsun и Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров Audi, включая двух несовершеннолетних, доставлены в медучреждение. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области