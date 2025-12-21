Происшествия

В Волжском подросток умыкнул из офиса Wildberries дорогой телефон

Происшествия 21.12.2025 15:41
21.12.2025 15:41


16-летнего подростка подозревают в мошенничестве, которое он совершил на одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Волжском. В полицию обратился предприниматель, сообщивший о пропаже дорогостоящего товара.

По результатам расследования оперативники вышли на молодого человека. Камера зафиксировала, как подросток при получении  сотового телефона заменил его на муляж, после чего скрылся.
Волжанин находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, молодому человеку грозит срок до 5 лет, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

