В Волжском подросток умыкнул из офиса Wildberries дорогой телефон





16-летнего подростка подозревают в мошенничестве, которое он совершил на одном из пунктов выдачи заказов Wildberries в Волжском. В полицию обратился предприниматель, сообщивший о пропаже дорогостоящего товара.

По результатам расследования оперативники вышли на молодого человека. Камера зафиксировала, как подросток при получении сотового телефона заменил его на муляж, после чего скрылся.

Волжанин находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, молодому человеку грозит срок до 5 лет, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



