Опытный, но скромный: в России составили портрет типичного инвестора

Экономика 09.12.2025 14:12
09.12.2025 14:12


Российские инвесторы предпочитают осторожность: большинство вкладывает до 500 тысяч рублей и избегает высоких рисков. Как сообщает ИА «Высота 102», таков портрет среднего инвестора в России, составленный аналитиками «ВТБ Мои Инвестиции» совместно с коллегами из аналитической компании Frank RG.

Согласно данным опроса 1000 россиян из городов с населением от 100 тысяч человек, к инвестициям тяготеют как мужчины (58,9%), так и женщины (41,1%). Более половины россиян (56%), имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 тыс. рублей, проживают в городах-миллионниках.

Финансовый профиль: скромные суммы и низкая активность 

Подавляющее большинство инвесторов (64%) оперируют суммами от 10 до 500 тысяч рублей. Доля участников рынка с капиталом свыше 1,4 миллиона рублей составляет 35%, однако только 17% респондентов доверили бирже более 1 миллиона. 

Почти половина опрошенных (49%) совершает от 1 до 5 сделок в месяц, а каждый четвертый – менее одной сделки. При этом лишь 9% можно отнести к активным трейдерам, хотя 18% считают себя таковыми.

Психологический портрет: опыт есть, а уверенности нет 

70% участников рынка относят себя к начинающим, несмотря на то, что у 48% из них инвестиционный стаж превышает три года. Инвестиционная активность в течение длительного периода не дает многим ощущения глубокого погружения в происходящее на рынке, отмечают аналитики. 38% респондентов признались, что только пробуют разбираться в инвестициях, а 46% заявили, что знают основные инструменты. 

Эта неуверенность, по мнению экспертов, напрямую влияет на стратегии: 80% инвесторов выбирают умеренный уровень риска, ориентируясь на небольшую или среднюю доходность.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, на уверенность инвесторов значительно влияет огромный поток информации. Повышение доверия к инвестициям будет способствовать развитию института инвестиционных советников.

