Аналитики прогнозируют рост рынка сбережений в 2026 году на 11%

Экономика 02.12.2025 14:36
Портфель привлеченных средств вырастет на 11% в России в 2026 году и превысит 73 трлн рублей. Такими данными сегодня в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» со СМИ поделился старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В настоящее время подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Согласно экспертным прогнозам, их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 п.п. и дойдет уже до 95%. Отмечается, что основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах остаются высокие ставки по накопительным продуктам.

Движение вверх рынок сбережений в России продолжит и в 2026 году, уверены эксперты. Темпы роста могут варьироваться в зависимости от интенсивности планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.

– Высокие ставки – мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, – развитие персонализации и персонализированных предложений, – подчеркнул Алексей Охорзин.

