Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской области

Новоаннинский районный суд Волгоградской области обязал местного жителя возместить вред за выброс отходов на почву в сумме более 3,8 миллиона рублей. Исковые требования к физическому лицу были заявлены Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Несанкционированный сброс отходов производства и потребления был зафиксирован инспекторами управления в ноябре 2024 года на земельном участке в городе Новоаннинский на ул. Рабочая, 1а. Площадь загрязнения территории составила 100,2 кв.м, а объем навала отходов – 190,02 куб.м.

Виновное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также было предъявлено требование о добровольном возмещении вреда, но нарушитель его проигнорировал.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора