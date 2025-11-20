Экология

Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской области

Экология 20.11.2025 07:25
0
20.11.2025 07:25


Новоаннинский районный суд Волгоградской области обязал местного жителя возместить вред за выброс отходов на почву в сумме более 3,8 миллиона рублей. Исковые требования к физическому лицу были заявлены Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

Несанкционированный сброс отходов производства и потребления был зафиксирован инспекторами управления в ноябре 2024 года на земельном участке в городе Новоаннинский на ул. Рабочая, 1а. Площадь загрязнения территории составила 100,2 кв.м, а объем навала отходов – 190,02 куб.м.

Виновное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также было предъявлено требование о добровольном возмещении вреда, но нарушитель его проигнорировал.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
20.11.2025 07:25
Экология 20.11.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Экология
19.11.2025 06:36
Экология 19.11.2025 06:36
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2025 17:31
Экология 17.11.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Экология
17.11.2025 06:41
Экология 17.11.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Экология
14.11.2025 11:05
Экология 14.11.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
13.11.2025 05:23
Экология 13.11.2025 05:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.11.2025 12:46
Экология 11.11.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Экология
07.11.2025 08:35
Экология 07.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
01.11.2025 11:15
Экология 01.11.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Экология
29.10.2025 11:29
Экология 29.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Экология
28.10.2025 11:35
Экология 28.10.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.10.2025 15:23
Экология 27.10.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Экология
26.10.2025 12:36
Экология 26.10.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экология
22.10.2025 10:18
Экология 22.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2025 11:59
Экология 18.10.2025 11:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде снова подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
06:15
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:01
По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
23:07
Воздушная угроза объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде расследуют смерть мужчины из перевернувшегося автоСмотреть фотографии
17:38
«Там что-то горит»: в Волгограде экстренно остановлено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
17:01
«Судим и опасен»: в Волгоградской области разыскивают сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде картельный сговор помог взвинтить цены на поставку медикаментовСмотреть фотографии
16:04
Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурораСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»Смотреть фотографии
15:49
В Волжском прошли пожарно-тактические ученияСмотреть фотографии
15:39
Пришло время: дочь маршала Еременко передала поэму отца музею-заповеднику «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:08
Охапки цветов и десятки людей: как в Волгограде - Сталинграде отмечают 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:21
В Волжском высадили полсотни саженцев цветущей черемухиСмотреть фотографии
13:12
Молочный цех в Волгоградской области закрыли из-за соседства с туалетом и грызунамиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом забраковали 122 кг молочки с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
 