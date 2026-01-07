



Уже в первые дни январских каникул часть волгоградцев решает расстаться с новогодними деревьями. Горожанам советуют не нести их на мусорку, а отдать для ждущих подарка хищников из зооцентра «Дино».

Слегка подсохшие, но еще сохранившие свой праздничный вид и аромат ели и сосны в волгоградском зооцентре получат вторую жизнь. Сначала они станут частью декораций в вольерах лис, енотов, львов и медведей.

– Хвойные деревья помогают нам обогатить животным их внешнюю среду, – рассказывает руководитель центра «Дино» Анжела Макарова. – А после того, как елки немного подсохнут, мы перемелем их в щепу и превратим в ароматные подстилки для тех же хищников. Получается, что одна и та же вещь принесет нам двойную пользу.

От пути на мусорку главные символы Нового года, чей срок жизни чаще всего ограничивается лишь праздничными выходными, в центре спасают уже не первый раз. В прошлом году, вспоминает Анжела Макарова, горожане перевыполнили «план» по сдаче елей и обеспечили животных едва ли не двойной порцией хвойных.

– Мы принимаем отслужившие горожанам ели в январе и даже в феврале. У некоторых волгоградцев они, конечно, сохранятся и до марта, но в это время от них, скорее всего, останется один лишь только остов, – заключает руководитель волгоградского зооцентра.

Фото Геннадия Гуляева