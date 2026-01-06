



Сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник, православные волгоградцы готовятся встретить Рождество Христово. В храмах уже совершены Великая вечерня в соединении с Божественной литургией.





Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что Рождественские богослужения в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского Волгограда возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





В Приходе храма Всемилостивого Спаса Христа примирителя в 17:00 ч. началось праздничное всенощное бдение, в 23:40 начнутся Часы (краткое богослужение), а 7 января в 00:00 пройдет Божественная литургия.





Праздничные службы проходят во всех православных храмах Волгоградской области - до Рождества осталось чуть более трех часов.





















Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU