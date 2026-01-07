В Волгограде с 9 января вырастут штрафы для автовладельцев





В Волгограде и области с 9 января повысятся штрафы за перевозку детей в автомобилях без удерживающих автокресел. Как сообщает ИА «Высота 102», для физлиц суммы штрафов вырастут на 2000 рублей. В случае нарушения правил должностными и юрлицами размеры штрафов вырастут вдвое.

Напомним, увеличение штрафов для автовладельцев предусмотрено законом, подписанным Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Для частных лиц документом предусмотрено увеличение штрафов с 3000 до 5000 рублей. В случае, если нарушение требований будет допущено должностными лицами, к примеру, водителями службы такси, то в таких случаях штраф повышается с прежних 25 000 рублей до 50 000 рублей.

Таксопаркам в случаях перевозки детей без удерживающих автокресел с 9 января в Волгоградской области придется платить штрафы в размере 200 000 рублей. До 9 января 2026 года размер штрафа для юридических лиц составляет 100 000 рублей.

Напомним, с 9 января в Волгоградской области начнут штрафовать и за неправильную тонировку на любых автомобилях, в том числе и временно ввезенных на территорию страны.