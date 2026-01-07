Кулачные бои с кровопролитием, колядование и массовые гуляния: как отмечали Рождество в Царицыне





Царицын, именуемый не иначе, как "русский Чикаго", отмечал Рождество на широкую ногу. Удивительным образом в этот день здесь сочеталось несочетаемое - искренняя молитва в храме и благотворительные елки для детей-сирот и кулачные бои, заканчивающиеся кровопролитием. О нравах старого города и встрече одного из главных церковных праздников расскажем в материале ИА "Высота 102".

К Рождеству Христову в Царицыне готовился каждый его житель. Женщины продумывали праздничный стол, рядом с которым нынешние "все включено" выглядят не так уж и роскошно, мужчины заливали катки, а дети - раскатывали ледяные горки. Предвкушение светлого праздника, его томительное ожидание кружилось в воздухе и, казалось, ощущалось физически.

- После окончания Филипповского поста горожане ходили друг к другу в гости, и буквально в каждом доме столы ломились от угощений. Одним из самых популярных блюд была обыкновенная каша, хотя варили ее по-особенному, - рассказывает заведующая научно- экспозиционной работой Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. - Традиционным же угощением на Рождество была, конечно, рыба. Жители Царицына подавали заливную стерлядь, осетра, белугу, севрюгу, щуку, белорыбицу! Не такой роскошью, как в наши дни, была и черная икра! Гостей также потчевали пирогами с разной начинкой, жареным поросенком, а вместо салатов подавали картофель.





Конечно, к хлебу полагались и зрелища. В рассказах о крутых царицынских нравах чаще всего фигурируют кулачные бои на льду Царицы, в которых схлестывались бутырские и зацарицынские мясники. Однако на этом развлечения для горожан, переживших долгий пост и встретивших радостный праздник, конечно же, не заканчивались. Взрослые катались на катках, самый крупный из которых заливали на Скорбященской площади ( ныне - Комсомольский сад), а детвора неслась на санках.

- Рождество было принято отмечать добрыми делами. В этот день в доме знаменитого царицынского мецената Александра Репникова проводили благотворительные елки для детей-сирот. Для них готовилось угощение, каждому вручался подарок. Не обходилось и без традиционного в те времена «вертепного представления», - продолжает Ирина Талдыкина. - А в городе начинались колядования. Сразу после утренней службы и дети, и взрослые уходили "славить Христа". Просящие пели тропарь Рождеству Христову, который в те времена знал каждый человек. Молитва звучала очень трогательно, и ни один из гостей не уходил от хозяев с пустыми руками. Нищие же в рождественские дни традиционно зарабатывали больше, чем когда-либо еще.

На улицах, долго готовящихся к празднику, вовсю дымили самовары и открывались лавочки с блинами и медом. Царицын "дышал" полной грудью и предвкушал следующие за Рождеством новогодние праздники.

Фото из архива Волгоградского областного краеведческого музея