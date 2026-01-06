Андрей Бочаров в сочельник посетил храм Александра Невского





В Волгоградской области в храмах завершаются последние приготовления к встрече Рождества. Между тем, сообщает ИА «Высота 102», глава региона уже посетил собор святого благоверного князя Александра Невского. Губернатор поставил свечи и пообщался с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором.

Для жителей региона, которые не смогут посетить ночное богослужение, на региональном телеканале будет организована прямая трансляция из собора святого благоверного князя Александра Невского. Для удобства прихожан рядом с собором установлен большой экран.





Отметим, в Волгоградской области уделяют особое внимание сохранению духовного и культурно-исторического наследия. Так, в рамках совместной программы с РПЦ выполнены работы по обновлению храма Всех Святых на Мамаевом кургане, проводятся работы в храме Иоанна Кронштадтского, прорабатываются вопросы развития Казанского собора.

Фото: администрация Волгоградской области